Спорткар принадлежал бабушке: в сарае в США обнаружили кабриолет Ford Mustang, о котором забыли на 44 года

Это действительно легендарное авто

В заброшенных гаражах, сараях или на свалках часто встречаются редкие и уникальные автомобили. Именно такой случай недавно произошел в Денвере, штат Колорадо.

Автоблогеры из США обнаружили в одном из заброшенных гаражей легендарный Ford Mustang в кузове кабриолет. Ребята, обнаружившие машину, опубликовали соответствующее видео на своем YouTube-канале.

Владелец Ford Mustang припарковал свой автомобиль 44 года назад. И в тот момент спорткар был почти новым. Однако на нем почти никому не пришлось поездить. Дело в том, что бабушка, которая в молодости владела этим автомобилем, переехала в другой штат и забыла о своем авто.

Что известно о Ford Mustang 1979?

Ford Mustang третьего поколения был представлен в 1979 и продолжал традиции предыдущих моделей, определяя классический американский стиль. Автомобиль имел более округлую форму по сравнению с предыдущими моделями. Типичные элементы дизайна – это большие передние фары и характерная решетка радиатора.

Mustang 1979 оснащался 3,3-литровым двигателем V6, который развивал мощность 120 лошадиных сил. Автомобиль нашли в очень хорошем состоянии, учитывая возраст и условия хранения. Хотя на кузове не было ржавчины, а мотор в почти новом состоянии, больше всего пострадал салон – его буквально съели мыши.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине продают легендарный Chevrolet Impala, подаренный советскому министру. За транспортное средство просят 80 тысяч долларов.