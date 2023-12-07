Спорткар належав бабусі: у сараї в США виявили кабріолет Ford Mustang, про який забули на 44 роки

Це дійсно легендарне авто

У покинутих гаражах, сараях чи на сміттєзвалищах часто зустрічаються рідкісні та унікальні автомобілі. Саме такий випадок нещодавно трапився у Денвері, штат Колорадо.

Автоблогери з США знайшли в одному з покинутих гаражів легендарний Ford Mustang у кузові кабріолет. Хлопці, які виявили машину, опублікували відповідне відео на своєму YouTube-каналі.

Власниця Ford Mustang припаркувала своє авто 44 роки тому. На той момент спорткар був майже новим. Проте на ньому майже нікому не довелося поїздити. Річ у тім, що бабуся, яка в молодості володіла цією автівкою, переїхала в інший штат і забула про своє авто.

Що відомо про Ford Mustang 1979 року?

Ford Mustang третього покоління був представлений у 1979 році і продовжував традиції попередніх моделей, визначаючи класичний американський стиль. Автомобіль мав більш округлу форму порівняно з попередніми моделями. Типові елементи дизайну — це великі передні фари та характерна решітка радіатора.

Mustang 1979 року оснащувався 3,3-літровим двигуном V6, який розвивав потужність 120 кінських сил. Автомобіль знайшли в дуже хорошому стані, зважаючи на вік та умови зберігання. Хоча на кузові не було іржі, а мотор в майже новому стані, найбільше постраждав салон — його буквально з’їли миші.

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