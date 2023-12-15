Як витягнути авто зі снігу: знадобляться 2 підручних засоби (відео)

Ці 2 речі повинні бути в багажнику завжди

Зимовий період завжди вносить свої корективи у повсякденне життя водіїв. Красиві пейзажі, покриті снігом, можуть виявитися не тільки мальовничими, але й викликати непередбачені труднощі на дорогах.

Наприклад, коли автомобіль застряг у снігу. Але не варто панікувати, тому що народні умільці уже давно придумали безліч лайфхаків, як це виправити. Давайте розглянемо простий та ефективний лайфхак, який збереже ваші нерви та час. Для цього знадобиться будь-яка палиця або дошка і мотузка або щось схоже на неї.

Як це працює

Щоб витягти автомобіль із снігової пастки, скористайтеся двома підручними засобами – палицею (дошкою) та мотузкою. Вам не потрібно чекати на допомогу – відео на YouTube-каналі Secret Autochanel розкриває секрет, як звільнити своє авто за допомогою простих інструментів.

Ключовим елементом є підбір правильної палиці. Вона повинна бути достатньо міцною, але не занадто товстою, щоб забезпечити надійний опір і витримати вагу автомобіля. Автор лайфхаку використовував велику дошку, оскільки його позашляховик має значну відстань між колесом і кузовом.

Далі прикріпіть палицю до колеса так, щоб вона стала свого роду упором. Тепер з обережністю починайте виїжджати. Коли палиця опиниться перед колесом, вона допоможе запобігти пробуксовуванню, створюючи тим самим опір та дозволяючи автомобілю продовжити рух. Головне – не поспішайте, контролюйте ситуацію та пам'ятайте про безпеку.

Не менш важливою умовою є те, щоб палиця не зачіплялася об колісну арку автомобіля. Це дозволить уникнути подальших ускладнень та пошкоджень. Таким чином, правильно обрані підручні засоби стануть неодмінним атрибутом ваших зимових походів за кермом.

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