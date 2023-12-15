Як замінити мастило і не попасти на ремонт двигуна? Найкращі поради для водіїв

Ці рекомендації врятують вас від дороговартісного ремонту двигуна

Усім власникам автомобілів час від часу потрібно доливати моторну оливу або замінювати її. У цій процедурі є багато нюансів.

Всі водії мають знати, як правильно це робити, щоб не допустити коштовного ремонту двигуна чи коробки. "Телеграф" зібрав найкращі поради щодо заміни моторної оливи в авто.

Як часто треба міняти мастило у двигуні

Автовиробники радять міняти мастило у двигуні кожних 10-15 тисяч км. У деяких машинах є така функція, яка самостійно сигналізує про цю необхідність. Але якщо ви часто стоїте в заторах, їздите в морозну погоду, замінюйте оливу через кожних 7-8 тисяч кілометрів.

Якщо ви автомобілем не користуєтесь, усе одно раз на рік потрібно замінювати моторну оливу. З плином часу вона втрачає свої властивості.

Якщо ви власник авто з великим пробігом (понад 200 тисяч км)

Автомобілі з великими пробігами мають більші прозори між деталями, а поршневі кільця уже не такі надійні. Тому, якщо у вас машина з солідними цифрами на одометрі, потрібно ретельно обирати мастило. Купуйте тільки синтетичні або напівсинтетичні варіанти. Підійдуть оливи з такими позначеннями: SH, SL, SN, SM та SJ.

Запам’ятайте: чим старіше авто та чим більший у нього пробіг, тим кращим, якіснішим та дорожчим має бути мастило. Не економте, адже ремонт двигуна дорожчий.

Як часто потрібно міняти масло в коробці

Частота заміни масла в автоматичній коробці передач (АКПП) залежить від рекомендацій виробника автомобіля. Зазвичай виробники надають конкретні інструкції щодо інтервалу заміни масла в АКПП в інструкції користувача або технічній документації.

Загалом, багато виробників рекомендують заміну масла в АКПП приблизно кожні 48 000 — 96 000 км. Однак ці цифри можуть відрізнятися залежно від моделі автомобіля, умов експлуатації і типу масла, яке використовується в коробці.

Рекомендації виробника можуть бути змінені або доповнені специфічними умовами експлуатації. Наприклад, якщо ви експлуатуєте автомобіль у важких умовах, таких як часті зупинки та розгони, необхідно зменшити інтервал між замінами масла.

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