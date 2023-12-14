Механіки вражені: який Audi після 13 років експлуатації приїжджає до СТО у чудовому стані

Автомеханіки хапаються за голову, коли відкривають капот цього авто

У новому звіті німецької експертної організації TÜV-Report одним із найнадійніших авто у світі визнали гоночний Audi TT. Автомеханіки приємно шоковані, коли цей спорткар після багатьох років експлуатації приїжджає для проходження ТО у відмінному стані.

Згідно із даними звіту, Audi TT заслужено займає високе місце у списку автомобілів із низьким рівнем значущих дефектів протягом тривалого періоду. Про це розповідається на сайті організації TÜV.

Технічні особливості та характеристики Audi TT

Ауді TT — це спортивний автомобіль, який славиться своєю стильною зовнішністю та потужністю. Серед технічних особливостей варто відзначити його потужний двигун, який забезпечує швидкість та динаміку на дорозі. Нові моделі можуть розвивати понад 300 кінських сил.

Автомобіль виготовлений з використанням легких матеріалів, що поліпшує його маневреність та поведінку на дорозі. Відмінною рисою Audi TT є його продуманий дизайн і високоякісний інтер'єр, що створює відчуття комфорту та елегантності.

А системи безпеки та технологічні інновації, такі як електронна система контролю стабільності та якісна мультимедійна система роблять Audi TT популярним на ринку спорткарів.

Раніше "Телеграф" писав, що Audi TT більше не випускатимуть. Нещодавно компанія випустила останню серію цих авто, тираж склав всього 50 авто.