Вживані нічим не гірші за нові: яку модель Audi обрати на вторинному ринку
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Цими моделями найбільше задоволені власники
Купуючи нове авто, власник майже завжди впевнений, що транспортний засіб прослужить як мінімум кілька років без серйозних несправностей. Про вживані автомобілі зазвичай думають навпаки.
Та є деякі автовиробники, машини яких настільки якісні, що їх не страшно купувати навіть у вживаному стані, з сотнею тисяч пробігу або навіть декількома. Серед творінь автовиробника Audi є такі представники. Розповімо про них детальніше.
2015 Audi Q3 — рейтинг 85/100
Audi Q3 — це щось середнє між позашляховиком та кросовером. Автомобіль німецького бренду належить до класу люкс.
Він оснащується 2-літровим двигуном, який видає 200 кінських сил. В якості опції тут є знаменита функція Audi Quattro AWD. Машина отримала високу оцінку якості та надійності від експертів та споживачів.
Audi A7 2014 — рейтинг 85/100
Audi A7 є версією представницького седана Audi A6, який випускався з 2010 до 2018 року. Саме ця модель отримала чудову оцінку за якість та надійність. До того ж вона не вимагає багато грошей на обслуговування.
Власники цього авто кажуть, що воно майже ніколи не ламається, кузов не піддається корозії, а двигун не витрачає багато мастила. Вони на 100% задоволені машиною і ні за що у світі не замінили б її.
2016 Audi A5 — рейтинг 87/100
Audi A5 — це компактний розкішний автомобіль, який випускається у форматах купе та кабріолет. У 2016 модельному році Audi A5 постачався на ринок з базовим 2,0-літровим двигуном I-4 з турбонаддувом (220 к.с), а також з 3,0-літровою силовою установкою V6 з наддувом (333 к.с.) Система повного приводу Quattro тут входить до стандартної комплектації.
Автомобіль отримав 87 зі 100 балів за якість на надійність. А власники оцінюють його на 4,7 з 5 балів.
2013 Audi A4 — рейтинг 87/100
Audi A4 — це розкішний компактний автомобіль середньобюджетного рівня, який забезпечує високий рівень комфорту та має характеристики, наближені до дорогих моделей Audi.
У 2013 модельному році автомобіль отримав новий дизайн, комплектацію Allroad та електропідсилювач керма. За потужність відповідає 2,0-літровий чотирициліндровий двигун з турбонаддувом, який видає 211 к.с.
Audi A6 2010 — рейтинг 89/100
Автомобіль, який потрапив на першу сходинку рейтингу, є найнадійнішою вживаною моделлю німецького автовиробника. У 2010 році базовий Audi A6 постачався на ринок з 3,2-літровим двигуном V6 265 к.с. Була також версія з 3-літровим двигуном з турбонаддувом V6, який видає 300 к.с.
Найпотужніший седан отримав 4,2-літровий V8 мотор потужністю у 350 к.с. А варіант S6 з 5,2-літровою силовою установкою генерував 435 кінських сил.
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