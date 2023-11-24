Вживані нічим не гірші за нові: яку модель Audi обрати на вторинному ринку

Цими моделями найбільше задоволені власники

Купуючи нове авто, власник майже завжди впевнений, що транспортний засіб прослужить як мінімум кілька років без серйозних несправностей. Про вживані автомобілі зазвичай думають навпаки.

Та є деякі автовиробники, машини яких настільки якісні, що їх не страшно купувати навіть у вживаному стані, з сотнею тисяч пробігу або навіть декількома. Серед творінь автовиробника Audi є такі представники. Розповімо про них детальніше.

2015 Audi Q3 — рейтинг 85/100

Audi Q3 — це щось середнє між позашляховиком та кросовером. Автомобіль німецького бренду належить до класу люкс.

Він оснащується 2-літровим двигуном, який видає 200 кінських сил. В якості опції тут є знаменита функція Audi Quattro AWD. Машина отримала високу оцінку якості та надійності від експертів та споживачів.

Audi A7 2014 — рейтинг 85/100

Audi A7 є версією представницького седана Audi A6, який випускався з 2010 до 2018 року. Саме ця модель отримала чудову оцінку за якість та надійність. До того ж вона не вимагає багато грошей на обслуговування.

Власники цього авто кажуть, що воно майже ніколи не ламається, кузов не піддається корозії, а двигун не витрачає багато мастила. Вони на 100% задоволені машиною і ні за що у світі не замінили б її.

2016 Audi A5 — рейтинг 87/100

Audi A5 — це компактний розкішний автомобіль, який випускається у форматах купе та кабріолет. У 2016 модельному році Audi A5 постачався на ринок з базовим 2,0-літровим двигуном I-4 з турбонаддувом (220 к.с), а також з 3,0-літровою силовою установкою V6 з наддувом (333 к.с.) Система повного приводу Quattro тут входить до стандартної комплектації.

Автомобіль отримав 87 зі 100 балів за якість на надійність. А власники оцінюють його на 4,7 з 5 балів.

2013 Audi A4 — рейтинг 87/100

Audi A4 — це розкішний компактний автомобіль середньобюджетного рівня, який забезпечує високий рівень комфорту та має характеристики, наближені до дорогих моделей Audi.

У 2013 модельному році автомобіль отримав новий дизайн, комплектацію Allroad та електропідсилювач керма. За потужність відповідає 2,0-літровий чотирициліндровий двигун з турбонаддувом, який видає 211 к.с.

Audi A6 2010 — рейтинг 89/100

Автомобіль, який потрапив на першу сходинку рейтингу, є найнадійнішою вживаною моделлю німецького автовиробника. У 2010 році базовий Audi A6 постачався на ринок з 3,2-літровим двигуном V6 265 к.с. Була також версія з 3-літровим двигуном з турбонаддувом V6, який видає 300 к.с.

Найпотужніший седан отримав 4,2-літровий V8 мотор потужністю у 350 к.с. А варіант S6 з 5,2-літровою силовою установкою генерував 435 кінських сил.

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