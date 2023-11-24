Подержанные ничем не хуже новых: какую модель Audi выбрать на вторичном рынке

Этими моделями наиболее довольны владельцы

Покупая новый автомобиль, владелец почти всегда уверен, что транспортное средство прослужит как минимум несколько лет без серьезных неисправностей. Об подержанных автомобилях обычно думают наоборот.

Есть некоторые автопроизводители, машины которых настолько качественные, что их не страшно покупать даже в подержанном состоянии, с сотней тысяч пробега или даже несколькими. Среди творений автопроизводителя Audi есть такие представители. Расскажем о них поподробнее.

2015 Audi Q3 — рейтинг 85/100

Audi Q3 – это нечто среднее между внедорожником и кроссовером. Автомобиль немецкого бренда относится к классу люкс.

Он оснащается 2-литровым двигателем, выдающим 200 лошадиных сил. В качестве настройки здесь есть знаменитая функция Audi Quattro AWD. Машина получила высокую оценку качества и надежности экспертов и потребителей.

Audi A7 2014 — рейтинг 85/100

Audi A7 является версией представительского седана Audi A6, выпускавшегося с 2010 по 2018 год. Именно эта модель получила отличную оценку за качество и надежность. К тому же, она не требует много денег на обслуживание.

Владельцы этого авто говорят, что оно почти никогда не ломается, кузов не подвергается коррозии, а двигатель не тратит много смазки. Они на 100% довольны машиной и ни за что бы в мире не заменили ее.

2016 Audi A5 — рейтинг 87/100

Audi A5 – это компактный роскошный автомобиль, выпускаемый в форматах купе и кабриолет. В 2016 модельном году Audi A5 поставлялся на рынок с базовым 2,0-литровым двигателем I-4 с турбонаддувом (220 л.с), а также с 3,0-литровой силовой установкой V6 с наддувом (333 л.с.). Полный привод Quattro здесь входит в стандартную комплектацию.

Автомобиль получил 87 из 100 баллов за качество на надежность. А владельцы оценивают его в 4,7 из 5 баллов.

2013 Audi A4 — рейтинг 87/100

Audi A4 – это роскошный компактный автомобиль среднебюджетного уровня, который обеспечивает высокий уровень комфорта и имеет характеристики, приближенные к дорогим моделям Audi.

В 2013 модельном году автомобиль получил новый дизайн, комплектацию Allroad и электроусилитель руля. За мощность отвечает 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, выдающий 211 л.с.

Audi A6 2010 — рейтинг 89/100

Автомобиль, попавший на первую строчку рейтинга, является самой надежной подержанной моделью немецкого автопроизводителя. В 2010 году базовый Audi A6 поставлялся на рынок с 3,2-литровым двигателем V6 265 л.с. Была также версия с 3-литровым мотором с турбонаддувом V6, выдающим 300 л.с.

Самый мощный седан получил 4,2-литровый V8 и 350 л.с А вариант S6 с 5,2-литровой силовой установкой генерировал 435 лошадиных сил.

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