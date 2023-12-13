За якої температури насправді замерзає мастило, антифриз та бензин: пояснення

Будь-яка рідина в автомобілі може замерзнути

При екстремальних морозах в автомобілі може замерзнути не лише склоочисник, а й моторне мастило і навіть паливо. Усі вони мають різну температуру замерзання.

Важливо знати, які показники на термометрі можуть стати критичними для вашого автомобіля. Про це розповідаємо у матеріалі.

Коли замерзає пальне

Бензин практично не схильний до замерзання, його поріг -70 градусів за Цельсієм. А ось з дизелем не пощастило — він замерзає уже за -35. І йдеться не про літній дизель, а той, який призначений для експлуатації взимку.

Тому ніколи не заправляйтесь взимку літнім дизелем, навіть якщо на вулиці плюсові температури. Якщо вночі стовпчик термометра опуститься до -10, дизель замерзне. Це спричинить серйозні несправності двигуна та паливної системи.

Коли замерзає антифриз

Звісно, це залежить від конкретного виробника та самого типу охолоджувальної рідини. Більшість з них можуть замерзнути при температурі від -30 до -50, якщо не йдеться про спеціальні засоби для екстремальних температур. До речі, якщо змішати антифриз з дистильованою водою, він замерзне при -70.

Коли замерзає автомобільне мастило

Точка застигання автомобільного мастила залежить від його типу і складу. Зазвичай, автомобільні мастила призначені для експлуатації в широкому діапазоні температур. Температура застигання може коливатися від -30°C до -50°C і навіть нижче для деяких спеціалізованих продуктів.

Зазвичай моторні оливи зазвичай мають досить низьку точку замерзання, щоб забезпечити надійну роботу в холодних умовах. Однак слід враховувати, що різні виробники можуть мати різні формули для своїх продуктів, і тому конкретна температура застигання може варіюватися.

Склоомивач

Точка застигання склоочисника (або склоомивача) для автомобіля також залежить від конкретного продукту. Сучасні склоочисники зазвичай містять спеціальні речовини, які запобігають їх застиганню при низьких температурах. Температура застигання може бути різною для різних марок і моделей склоочисників. Багато склоочисників призначені для використання при температурах, що опускаються до -20°C і навіть нижче.

Раніше "Телеграф" розповідав про найгірші коробки "автомат" та машини, які ними оснащені. Вони дуже часто ламаються.