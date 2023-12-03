Автомеханіки розповіли, чому довго прогрівати двигун взимку небезпечно

Водіїв попередили про небезпеку довгого прогрівання автомобіля взимку

Усі водії знають, що взимку обов’язково потрібно прогріти авто перед тим, як відправлятись у дорогу. Двигун не може ефективно працювати на холодному мастилі, і, знаючи це, багато власників авто чекають по 10, а то і 15 хвилин.

Проте занадто довге прогрівання машини — таке ж небезпечне, як і закоротке. Розповідаємо, чому.

Що кажуть автомеханіки

Експерти з авто часто сперечаються, скільки хвилин насправді потрібно прогрівати машину. І, розкриємо вам секрет — точно цього ніхто не знає.

Автомеханіки розповідають, що не потрібно занадто захоплюватись цим процесом — довге прогрівання авто не лише неефективне, але й небезпечне. І на це є кілька причин.

По-перше, на холостих оборотах двигун швидко зношується. Тим самим його ресурс зменшується, а деталі швидко псуються. Річ у тім, що тиск мастила при прогріванні знижений, і через це воно погано змащує всі деталі.

Друга причина дуже проста — існує ризик накопичення сажі на свічках запалювання. Через це різко знижується їхня функціональність, а машина буде витрачати набагато більше пального.

Додамо до цього шкоду для екології — такі довгі стоянки спричиняють великі викиди шкідливих речовин у повітря. Пошкодуйте свій автомобіль і нашу планету — не прогрівайте транспортний засіб надто довго.

Скільки часу потрібно прогрівати автомобіль?

Експерти рекомендують прогрівати свій автомобіль короткий проміжок часу — близько 2-3 хвилин. Щоб визначити, чи автомобіль прогрівся, треба звертати увагу на декілька ознак. Можна подивитися на відповідний індикатор температури на приладовій панелі. Зазвичай, коли двигун прогрівається, позначка підвищується. Також з пічки почне йти тепле повітря.

Найкращий спосіб визначити, чи автомобіль прогрівся, — це здійснити коротку поїздку і спостерігати за змінами в поведінці. Зазвичай прогріте авто краще реагує на газ та рульове управління.

Раніше "Телеграф" розповідав про особливості догляду за авто взимку. Про це мало хто знає, тому більшість допускаються помилок.