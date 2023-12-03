Автомеханики рассказали, почему долго прогревать двигатель зимой небезопасно

Водителей предупредили об опасности долгого прогрева автомобиля зимой

Все водители знают, что зимой обязательно нужно прогреть авто, прежде чем отправляться в дорогу. Двигатель не может эффективно работать на холодной смазке, и, зная это, многие владельцы авто ждут по 10, а то и 15 минут.

Однако слишком долгий прогрев машины — такое же опасное, как и короткое. Рассказываем почему.

Что говорят автомеханики

Эксперты в области автомобилей часто спорят, сколько минут на самом деле нужно прогревать машину. И, раскроем вам секрет — точно этого никто не знает.

Автомеханики рассказывают, что не нужно слишком увлекаться этим процессом — долгое прогревание авто не только неэффективно, но и опасно. И тому есть несколько причин.

Во-первых, на холостых оборотах двигатель быстро изнашивается. Тем самым его ресурс уменьшается, а детали скоро стареют. Дело в том, что давление масла при прогревании снижено, и поэтому оно плохо смазывает все детали.

Вторая причина очень проста – существует риск накопления сажи на свечах зажигания. Из-за этого резко снижается их функциональность, а машина будет тратить гораздо больше горючего.

Добавим к этому вред для экологии, ведь такие длинные стоянки — это большие выбросы вредных веществ в атмосферу. Пожалейте свой автомобиль и нашу планету — не прогревайте транспортное средство слишком долго.

Сколько времени нужно прогревать автомобиль?

Эксперты рекомендуют прогревать свой автомобиль короткий промежуток времени – около 2-3 минут. Чтобы определить, прогрелся ли он, нужно обращать внимание на несколько признаков. Можно посмотреть соответствующий индикатор температуры на приборной панели. Обычно, когда двигатель прогревается, отметка повышается. Также с печки начнет уходить теплый воздух.

Лучший способ определить, прогрелся ли автомобиль, — это совершить короткую поездку и наблюдать за изменениями в поведении. Обычно прогретое авто лучше реагирует на газ и рулевое управление.

Ранее "Телеграф" рассказывал об особенностях ухода за автомобилем зимой. Об этом мало кто знает, поэтому большинство допускают ошибки.