Три особенности ухода за авто зимой: ошибок допускается большинство людей

Эти советы сделают жизнь автомобилиста значительно легче зимой.

Зима приносит с собой радость от снежных пейзажей, праздничное настроение. Но для владельцев авто – это время настоящих испытаний.

Сложности на дороге, необходимость подготовить свой автомобиль к холодному периоду, непредсказуемые погодные условия, а еще ежедневная очистка ТС от льда и снега – это то, с чем сталкивается каждый водитель. К счастью, при развитии технологий это делать легче. Однако и сейчас большинство водителей допускают очень распространенные ошибки. Об этом рассказывает автор видео avto.invest в TIktok.

Какую щетку от снега выбрать

Автор ролика рекомендует не использовать обычную щетку от снега, к которой все привыкли. Лучше взять скребок, который используется для очистки стекла. Мужчина говорит, что такой инструмент не повредит лакокрасочное покрытие авто, в отличие от щетки с ворсом. А еще ворсинки в привычных всем щетках часто забиваются снегом и льдом.

Правда, непонятно, как сметать 10-сантиметровый слой снега с авто с помощью такого скребка. Поэтому наверняка нужно иметь оба варианта под рукой.

Не оставляйте дворники в поднятом виде

Автор видео не рекомендует оставлять дворники авто в приподнятом виде, как это часто делают водители, чтобы они не примерзли к стеклу. Да, резинки в таком виде примерзнут, но пока авто будет прогреваться, и они растают.

А если оставлять дворники в приподнятом положении, пружинки растягиваются и не будут плотно прилегать к стеклу. В результате во время работы дворников будут оставаться разводы.

Пользуйтесь силиконовой смазкой

По мнению автора видео, силиконовая смазка — "маст хев" в зимний период для каждого владельца авто. Ею можно воспользоваться в некоторых случаях. Например, промазывать уплотнители, чтобы дверь не примерзала. Или запшикать в замок авто, чтобы он не заледенел. Также такое средство понадобится для езды по трассе — именно силиконовая смазка защитит фары авто от налипания грязи.

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