Три особливості догляду за авто взимку: помилок допускається більшість людей

Ці поради зроблять життя автомобіліста значно легшим взимку

Зима приносить з собою радість від сніжних пейзажів, святковий настрій тощо. Але для власників авто — це час справжніх випробувань.

Складнощі на дорозі, необхідність підготувати свій автомобіль до холодного періоду, непередбачувані погодні умови, а ще щоденне очищення ТЗ від льоду та снігу — це те, з чим зіштовхується кожен водій. На щастя, у час розвитку технологій це робити легше. Проте і зараз більшість водіїв допускаються дуже поширених помилок. Про це розповідає автор відео avto.invest у TIktok.

Яку обрати щітку від снігу

Автор ролика рекомендує не використовувати звичайну щітку від снігу, до якої всі звикли. Краще взяти шкребок, такий який використовується для очищення скла. Чоловік каже, що такий інструмент не пошкодить лакофарбове покриття авто, на відміну від щітки з ворсом. А ще ворсинки у звичних всім щітках часто забиваються снігом та льодом.

Щоправда, не зрозуміло, як змітати 10-сантиметровий шар снігу з авто за допомогою такого шкребка. Тому, напевно, треба мати обидва варіанти під рукою.

Не залишайте двірники у піднятому вигляді

Автор відео не рекомендує залишати двірники авто у піднятому вигляді, як це часто роблять водії, щоб вони не примерзли до скла. Так, резинки у такому вигляді примерзнуть, але, поки авто буде прогріватись, і вони розтануть.

А якщо залишати двірники у піднятому положенні, пружинки розтягуються, і не будуть щільно прилягати до скла. У результаті під час роботи двірників будуть залишатися розводи.

Користуйтесь силіконовим мастилом

На думку автора відео, силіконове мастило — "маст хев" у зимовий період для кожного власника авто. Ним можна користуватись у деяких випадках. Наприклад, промазувати ущільнювачі, щоб двері не примерзали. Або запшикати у замок авто, щоб він не заледенів. Також такий засіб знадобиться для їзди трасою — саме силіконове мастило захистить фари авто від налипання бруду.

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