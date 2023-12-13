При какой температуре действительно замерзает масло, антифриз и бензин: объяснение

Любая жидкость в автомобиле может замерзнуть

При экстремальных морозах в автомобиле может замерзнуть не только стеклоочиститель, но и моторное масло и даже топливо. Все они имеют разную температуру замерзания.

Важно знать, какие показатели на термометре могут стать критическими для вашего автомобиля. Об этом мы рассказываем в материале.

Когда замерзает горючее

Бензин практически не подвержен замерзанию, его порог -70 градусов по Цельсию. А вот с дизелем не повезло – он замерзает уже через -35. И речь идет не о летнем дизеле, а о том, который предназначен для эксплуатации зимой.

Потому никогда не заправляйтесь зимой летним дизелем, даже если на улице плюсовые температуры. Если ночью столбик термометра опустится до -10, то дизель замерзнет. Это приведет к серьезным неисправностям двигателя и топливной системы.

Когда замерзает антифриз

Конечно, это зависит от конкретного производителя и типа охлаждающей жидкости. Большинство из них могут замерзнуть при температуре от -30 до -50, если речь не идет о специальных средствах для экстремальных температур. Кстати, если смешать антифриз с дистиллированной водой, он замерзнет при -70.

Когда замерзает автомобильное масло

Точка застывания автомобильного масла зависит от его типа и состава. Обычно автомобильные масла предназначены для эксплуатации в широком диапазоне температур. Температура застывания может колебаться от -30 до -50°C и даже ниже для некоторых специализированных продуктов.

В основном моторные масла имеют достаточно низкую точку замерзания, чтобы обеспечить надежную работу в холодных условиях. Однако следует учитывать, что разные производители могут иметь разные формулы для своих продуктов, и поэтому конкретная температура застывания может варьироваться.

Стеклоомыватель

Точка застывания стеклоочистителя (или стеклоомывателя) для автомобиля также зависит от конкретного продукта. Современные стеклоочистители обычно содержат специальные вещества, которые предотвращают их застывание при низких температурах. Температура застывания может быть разной для разных марок и моделей стеклоочистителей. Многие стеклоочистители предназначены для использования при температурах до -20°C и даже ниже.

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