Как заменить масло и не попасть на ремонт двигателя? Лучшие советы для водителей

Эти рекомендации спасут вас от дорогостоящего ремонта двигателя.

Всем владельцам автомобилей время от времени нужно доливать моторное масло или заменять его. В этой процедуре много нюансов.

Все водители должны знать, как правильно это делать, чтобы не допустить дорогостоящего ремонта двигателя или коробки. "Телеграф" собрал лучшие советы по замене моторного масла в авто.

Как часто нужно менять масло в двигателе

Автопроизводители советуют менять масло в двигателе каждые 10-15 тысяч км. В некоторых машинах есть функция, которая самостоятельно сигнализирует об этой необходимости. Но если вы часто стоите в пробках, ездите в морозную погоду, заменяйте масло через каждые 7-8 тысяч километров.

Если вы не пользуетесь автомобилем, все равно раз в год нужно заменять моторное масло. По прошествии времени оно теряет свои свойства.

Если вы владелец авто с большим пробегом (свыше 200 тысяч км)

Автомобили с большими пробегами имеют больший зазор между деталями, а поршневые кольца у них уже не так надежны. Поэтому, если у вас машина с солидными цифрами на одометре, нужно тщательно выбирать масло. Покупайте только синтетические или полусинтетические варианты. Подойдут масла со следующими обозначениями: SH, SL, SN, SM и SJ.

Запомните: чем старее авто и чем больше у него пробег, тем лучше, качественнее и дороже должно быть масло. Не экономьте, ведь ремонт двигателя дороже.

Как часто нужно менять масло в коробке

Частота замены масла в автоматической коробке передач (АКПП) зависит от рекомендаций производителя автомобиля. Обычно автопроизводители предоставляют конкретные инструкции по интервалу замены масла в АКПП в инструкции пользователя или технической документации.

В общем, многие производители рекомендуют замену масла в АКПП примерно каждые 48 000 – 96 000 км. Однако эти цифры могут отличаться в зависимости от модели автомобиля, условий эксплуатации и типа масла, используемого в коробке.

Рекомендации изготовителя могут быть изменены или дополнены специфическими условиями эксплуатации. К примеру, если вы эксплуатируете автомобиль в тяжелых условиях, таких как частые остановки и разгоны, необходимо уменьшить интервал между заменами масла.

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