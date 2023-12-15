Как вытащить авто из снега: понадобятся 2 подручных средства (видео)

Эти 2 вещи должны быть в багажнике всегда

Зимний период всегда вносит свои коррективы в повседневную жизнь водителей. Красивые пейзажи, покрытые снегом, могут оказаться не только живописными, но и вызвать непредвиденные затруднения на дорогах.

К примеру, когда автомобиль застрял в снегу. Но не стоит паниковать, потому что народные умельцы уже давно придумали множество лайфхаков, как это исправить. Давайте рассмотрим простой и эффективный лайфхак, который сбережет ваши нервы и время. Для этого понадобится любая палка или доска и веревка или что-то вроде нее.

Как это работает

Чтобы извлечь автомобиль из снежной ловушки, воспользуйтесь двумя подручными средствами – палкой (доской) и веревкой. Вам не нужно ждать помощи – видео на YouTube-канале Secret Autochanel раскрывает секрет, как освободить свой автомобиль с помощью простых инструментов.

Ключевым элементом является подбор правильной палки. Она должна быть достаточно крепкой, но не слишком толстой, чтобы обеспечить надежное сопротивление и выдержать вес автомобиля. Автор лайфхака использовал большую доску, поскольку его внедорожник имеет значительное расстояние между колесом и кузовом.

Далее прикрепите палку к колесу так, чтобы она стала своего рода упором. Теперь с осторожностью начинайте ехать. Когда палка окажется перед колесом, она поможет предотвратить пробуксовку, создавая тем самым сопротивление и позволяя автомобилю продолжить движение. Главное – не торопитесь, контролируйте ситуацию и помните о безопасности.

Не менее важным условием является то, чтобы палка не задевала колесную арку автомобиля. Это позволит избежать дальнейших осложнений и повреждений. Таким образом, правильно выбранные подручные средства станут непременным атрибутом ваших зимних походов за рулем.

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