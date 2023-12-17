Как правильно тормозить на "механике" зимой, чтобы машину не занесло: главные правила

Украинцам рассказали главные правила вождения авто на "механике" зимой

Чтобы управлять автомобилем безопасно, когда на улице скользко, нужен водительский опыт и некоторые навыки. Ведь когда дорога мокрая или покрытая льдом, сцепление между шинами и асфальтом снижается, а иногда полностью исчезает.

Поэтому на дороге часто машину заносит, особенно на поворотах или при торможении. "Телеграф" узнал, как правильно управлять машиной, когда скользко.

Если у авто есть ABS

Если ваш автомобиль оснащен антиблокировочной системой тормозов, это поможет сохранить контроль над транспортным средством. Система самостоятельно контролирует, насколько быстро вращаются колеса при торможении.

При этом водитель должен знать, что притормозив, нельзя резко отпускать педаль тормозов. Нужно удерживать ее со средней силой. В таком случае вы услышите специфические вибрации – это означает, что ABS работает нормально.

Не отпускайте резко педаль сцепления

Притормозив, не отпускайте вместе с педалью тормозов, еще и сцепление. Нужно делать это только после остановки автомобиля и очень плавно.

Не сбрасывайте передачи на "нейтральную" — на скользкой дороге это сделает авто неуправляемым. Следует постепенно снижать передачи вплоть до того момента, когда обороты двигателя почти достигнут холостых показателей. Далее притормозите до полной остановки, и переведите МКПП в нейтральное положение.

Не тормозите на поворотах

Зимой тормозить нужно заранее перед поворотом, а не уже во время поворота руля. Особенно актуально это, если вы двигаетесь быстро. Поэтому следите за дорожными знаками, предупреждающими о поворотах, и снижайте скорость заранее.

Также помните: зимой на скользкой дороге нельзя выключать сцепление при спуске. Это снижает стабильность автомобиля.

Ранее "Телеграф" писал, как убрать из салона авто собиравшийся годами песок. Для этого понадобится всего 2 устройства.