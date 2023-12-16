Как убрать из салона авто песок, который собирался годами — понадобятся всего 2 устройства (видео)

Это просто гениально!

Каждый автовладелец хочет, чтобы его машина выглядела идеально как снаружи, так и внутри. Но для этого часто нужно приложить много усилий. К примеру, салон легко почистить, пропылесосив сиденья, натерев панели, помыв коврики на автомойке и т.д.

Однако под ними часто собирается очень много грязи. Песок и пыль накапливаются там годами, ведь их очень тяжело оттуда вытрясти.

К счастью, умельцы придумали много лайфхаков, которые пригодятся каждому автомобилисту. Чтобы почистить дно салона авто от пыли и песка, понадобятся всего 2 устройства. Это шлифмашина, которая используется при ремонте помещений, и обычный пылесос.

Как использовать шлифмашину и пылесос при уборке авто.

С помощью этих устройств убрать песок с днища авто можно буквально за несколько минут. Сделать это очень просто: включаем шлифмашину и кладем ее по центру. Машинка создает вибрации, поднимая песок вверх. Во время этого включаем пылесос и затягиваем в него все мелкие частички.

Конечно, шлифмашина — это устройство, которое есть дома далеко не у каждого. Однако сейчас это не редкость – можно попросить одолжить его у знакомых или взять на прокат.

Вибрации из машинки поднимают в атмосферу песок и пыль, которые вбивались туда на протяжении многих лет. Для эффективного всасывания этих мелких частиц лучше использовать пылесос большой мощности. После этих манипуляций ваш автомобиль будет выглядеть почти как с конвейера. Подробно этот процесс показан на видео.

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