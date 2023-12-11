Эти ошибки стоят дорого: топ-6 способов быстро убить коробку автомат

Водителям объяснили простые правила, которыми нельзя пренебрегать, если у вас есть машина на "автомате".

Многие в последнее время выбирают автомобили с автоматической коробкой передач. Таким авто легче управлять, потому что не нужно отвлекаться на сцепление и переключение передач.

А водители с большим опытом говорят, что, наоборот, никогда бы не купили машину из АКПП – они быстро ломаются и изнашиваются, а ремонт их очень дорог. И в этом есть капля правды.

Автомат действительно требует более внимательного и бережного отношения. Однако если вы не будете допускать ошибок, речь о которых пойдет дальше, АКПП прослужит вам очень долго.

Пользуйтесь стояночным тормозом

Если вы паркуете автомобиль на крутом склоне, лучше пользоваться ручным тормозом, ведь из режима Р потом его очень тяжело перевести. Парковочный механизм очень нагружается, в связи с чем может возникнуть неполадка в блокировке вала. Также отказ от пользования ручником чревато возникновением проблем с электрической системой автомобиля – очень часто перестает работать стартер или задние фонари.

И даже если при парковке нет сильного наклона, эксперты советуют пользоваться ручным тормозом в любом случае. Зачастую режима Р бывает недостаточно, чтобы зафиксировать колеса надежно. По прошествии времени механизм изнашивается и ломается.

Отказ от прогрева двигателя

Любое авто нужно прогревать в холодное время года. И речь идет не только о двигателе, но и о коробке передач, особенно автоматической. Она очень плохо реагирует на нагрузку в холодном состоянии. Лучше подождать, пока жидкость в трансмиссии нагреется хотя бы до 50 градусов, тогда можно начинать двигаться.

Как прогреть коробку автомат? Для этого нужно поочередно включить два режима — сначала D, а затем R. Когда АКПП прогреется, можно ехать.

Не забывайте заменять трансмиссионную жидкость

Часто водители автомобилей забывают менять ATF-жидкость, специальное масло для автоматических трансмиссий. Оно выполняет ту же функцию, что и обычное масло для авто с ручной КПП, — защищает коробку, двигатель и различные их элементы.

Обновлять трансмиссионное масло нужно через каждые 40-60 тысяч километров пробега. А если у авто уже есть солидные цифры на одометре, еще чаще.

Одновременное нажатие двух педалей

При старте нельзя вдавливать обе педали одновременно. В этом случае трансмиссионное масло перегревается и портится. Элементы коробки изнашиваются и она откажет через несколько десятков тысяч км пробега.

Пробуксовка

Если вы погрязли в снегу, то помните, что буксировка очень вредит вашему автомобилю. На механике еще часто пользуются методом раскачивания автомобиля вперед-назад. Но для авто с АКПП – это верный путь к СТО. Жидкость перегревается и коробка ломается. Лучше попытаться подложить под колеса ветки деревьев, подсыпать соли, песка или воспользоваться салонными ковриками.

Не переходите на режим паркинга при каждой остановке

Частое переключение на парковочный режим приводит к тому, что фрикционы и другие элементы коробки выходят из строя. Используйте этот режим только при длительной остановке. Также о 5 популярных ошибках при вождении на автомате доступно рассказывается в этом видео:

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