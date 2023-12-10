5 очень популярных авто, которые нельзя покупать ни за что: автоблогер назвал модели

Блогер рекомендует обходить эти авто десятой дорогой

На вторичном рынке США и Европы есть очень популярные автомобили, которые еще и предлагают по привлекательной цене. Однако некоторые из них нужно обходить десятой дорогой.

Эти несколько видов авто автоблогер Сергей Цыбульский считает самыми плохими. Об этом он рассказал в своем видео в TikTok.

Какие авто не стоит покупать

Мужчина считает, что из США не стоит покупать такие авто как Nissan Rogue, Ford Fusion, Volkswagen Jetta, Volkswagen Passat и Ford Flex. Первые четыре из них очень популярны в Украине, поэтому их можно купить здесь гораздо дешевле, чем при доставке из США. А последний вариант – Ford Flex – автору видео просто не нравится внешне.

Европейские машины, по его мнению, очень часто оборудуют двигателями малых объемов – 1,2, 1,3, 1,4 литра. Они не выдерживают более 300 тысяч пробега, поэтому лучше их не покупать. Автомобили с 1,5-литровым двигателем и большими очень трудно найти. Речь идет о Volkswagen и Renault, в которых установлены малоемкие турбодвигатели с современными евронормами. В то же время он советует выбирать Jetta с 2.5-литровым мотором и подобные авто.

Также автоэксперт не рекомендует выбирать в Европе подержанный Audi с 2-литровым двигателем, имеющим большие пробеги. Он считает его ненадежным.

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