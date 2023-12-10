Как понять, что вы сожгли сцепление авто: топ признаков

Украинцам дали советы, как понять, что сцепление в плохом состоянии

Сцепление является важной частью трансмиссии автомобиля. Она обеспечивает не только комфорт, но и безопасность водителя и его пассажиров во время движения.

Поэтому рекомендуется регулярно проходить ТО, чтобы поддерживать безопасность передвижения. Особое внимание нужно обращать на сцепление авто, ведь этот элемент, ежедневно выдерживающий большие нагрузки, очень важен.

Сцепление может сломаться и сноситься между плановыми поездками в автосервис. Поэтому важно знать о признаках его износа и заменять элементы, чтобы не возникли серьезные проблемы при движении авто. Вот основные из них.

Посторонние звуки

Если вы выдавливаете сцепление и слышите неприятные звуки, это может свидетельствовать о том, что подшипник износился. Если проблема не в этом, то, по всей вероятности, испортилась пружина. На это указывает хлопающий звук при нажатии педали.

Если при нажатии педали и включении передачи вы слышите звуки хруста, это может означать неправильную установку диска сцепления или неправильно отрегулированный трос.

Скользящее сцепление

Если вы двигаетесь на высокой передаче и пытаетесь удержать соответствующее количество оборотов, а сцепление скользит, возможно, износились фрикционные накладки на диске сцепления. Если вы заметили такой "симптом", скорее обращайтесь в автомастерскую. Игнорирование этого признака чревато неисправностями во всей КПП.

Авто начинает движение рывками

Очень часто, если вы плавно выжимаете педаль, а автомобиль все равно начинает движение порывисто, это свидетельствует о неисправности механизма сцепления или его привода. В таком случае нужно как можно скорее обратиться в автомастерскую.

Зажимается педаль сцепления

Если педаль сцепления при выдавливании самостоятельно не возвращается в верхнее положение, хотя автомобиль может двигаться, это указывает на серьезные проблемы. Вероятно, это неисправности рабочего или главного цилиндра, или же в контур сцепления попал воздух. Иногда такая проблема возникает также из-за уплотнительного износа в поршне.

Бывает, что автомобиль не может двигаться, хотя педаль в нижнем положении, а передачи нормально переключаются. Это свидетельствует о том, что необходимо заменять весь механизм сцепления.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему зимой лучше отказаться от литых дисков и какие лучше выбрать для холодного периода. Эти советы помогут вам сохранить содержимое кошелька.