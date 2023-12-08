Почему от литых дисков зимой лучше отказаться: названы 3 причины

Существует серьезная опасность, и не только для вашего кошелька

Литые диски для авто производятся с помощью литья расплавленного металла (обычно алюминия) в форму для получения желаемой структуры и формы. Эти диски отличаются от стальных или легкосплавных дисков весом и видом. Они легче и современнее с виду.

Обычно их используют в автомобиле для улучшения внешнего вида. Но зимой от такого декора лучше отказаться, считают опытные автомобилисты. "Телеграф" рассказывает, почему именно.

Низкая устойчивость к холодным температурам

Зимой рекомендуется использовать обычные диски для авто – стальные или легкосплавные. Причина заключается в низких температурах — когда на дворе мороз, используемый в производстве металл становится другим по своей структуре.

Он становится не только менее надежным, а даже хрупким. Поэтому лучше заменить диски при замене шин на зимние, готовя авто к зимнему периоду.

Реагенты против гололеда на дорогах — это зло

Ситуация с холодом и морозом усугубляется еще больше, если добавить к этому реагенты, которыми посыпают улицы в снежную погоду. Они забиваются в щели между спицами и повреждают покрытие. В результате тормозные суппорты также страдают, ведь диски недостаточно хорошо их защищают.

Зимой ям на дорогах становится больше

Как известно, литые диски не очень устойчивы к ямам, особенно с острыми краями и плохому дорожному покрытию. Зимой, когда выпадает снег, а затем наступает оттепель, вместе с ним сходит и асфальт. Конечно, на любых дисках можно попасть в яму, но если стальной диск просто погнется, и это легко исправить, то ремонт литых дисков сложен и дорогой.

И вообще — они чаще трескаются, чем гнутся. Тогда нужно покупать новый.

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