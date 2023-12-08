Чому від литих дисків взимку краще відмовитись: названо 3 причини

Існує серйозна небезпека, і не тільки для вашого гаманця

Литі диски для авто виготовляються за допомогою лиття розплавленого металу (зазвичай алюмінію) у форму для отримання бажаної структури та форми. Ці диски відрізняються від сталевих або легкосплавних дисків вагою та виглядом. Вони легші та сучасніші на вигляд.

Зазвичай їх використовують в авто для покращення зовнішнього вигляду. Та взимку від такого "декору" краще відмовитись, вважають досвідчені автомобілісти. "Телеграф" розповідає, чому саме.

Низька стійкість до холодних температур

Взимку рекомендується використовувати звичайні диски для авто — сталеві або легкосплавні. Причина полягає у низьких температурах — коли на дворі мороз, метал, який використовується у виробництві, стає іншим за своєю структурою.

Він стає не те що менш надійним, а навіть крихким. Тому краще замінити їх під час заміни шин на зимові, готуючи авто до зимового періоду.

Реагенти проти ожеледиці на дорогах — це зло

Ситуація з холодом та морозом ускладнюється ще більше, якщо додати до цього реагенти, якими посипають вулиці у сніжну погоду. Вони забиваються в щілини між спицями і пошкоджують покриття. У результаті гальмівні супорти також страждають, адже диски не досить добре їх захищають.

Взимку ям на дорогах стає більше

Як відомо, литі диски не дуже стійкі до ям, особливо з гострими краями, та поганого дорожнього покриття. Взимку, коли випадає сніг, а потім настає відлига, разом з ним сходить і асфальт. Звісно, на будь-яких дисках можна втрапити у вибоїну, але якщо сталевий диск просто погнеться, і це легко виправити, то ремонт литих дисків складний і вартісний.

І взагалі — вони частіше тріскаються ніж гнуться. Тоді потрібно купувати новий.

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