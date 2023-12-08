Лучшие модели авто в современной линейке Subaru: названо ТОП-3

Эти авто проверены временем

Subaru является известным автомобильным гигантом, который известен своими качественными, мощными и надежными машинами. В течение десятилетий бренд становится все более успешным и успешным, продолжая расширять линейки своих автомобилей.

Среди них есть такие, которые проверены временем и опытом. Однако почти каждый год, переживая рестайлинг, они становятся еще более технологично более продвинутыми, комфортными и экономными. "Телеграф" собрал 3 лучшие модели японского бренда, которые из года в год получают лишь хорошие отзывы от владельцев.

Subaru Outback

Subaru Outback принадлежит к категории кроссоверов с большим дорожным просветом, колесами и надежной трансмиссией. Это делает его очень полезным для преодоления бездорожья.

Обычно этот автомобиль оснащен четырех- или шестицилиндровыми бензиновыми двигателями мощностью от 175 до 260 лошадиных сил в зависимости от версии и года выпуска. В настоящее время также выпускают гибридные версии.

Subaru Forester

Forester относится к классу кроссоверов, но имеет более компактные размеры, чем Outback. Это позволяет автомобилю быть более маневренным и удобным для вождения в пределах города.

Subaru Forester известен своей высокой надежностью и мощными характеристиками. Он построен на основе глобальной платформы Subaru, обеспечивающей устойчивость, удобство и высокий уровень безопасности. Система полного привода Symmetrical All-Wheel Drive улучшает управляемость и оптимально распределяет мощность между всеми колесами.

Владельцы Subaru Forester отмечают, что эта модель является одной из самых лучших из всех линеек бренда. Автомобиль не боится никаких дорожных и погодных условий, а также не требует много средств на обслуживание.

Subaru Legacy

Subaru Legacy – очень популярный седан с классическим и довольно элегантным дизайном. Выпускается он с разными бензиновыми двигателями и системой полного привода для стабильности и лучшей управляемости на дороге. Удобный и комфортный салон, расширенные настройки безопасности и технологии – это то, чем может похвастаться современный японский автомобиль.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Mazda прекратит производство 2 популярных моделей. Это станет серьезным разочарованием для любителей бренда.