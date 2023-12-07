Mazda прекратит производство 2 популярных моделей: названа причина

Они довольно популярны и очень экономны

В следующем году автомир больше не увидит обновления некоторых самых известных моделей мира. К примеру, в ноябре в свет вышла последняя в истории Audi TT. Теперь, похоже, очередь дошла и до Mazda.

В следующем году прекратятся производство и сборка на заводах таких известных и популярных моделей японского бренда как MX-30 и CX-9. И на это есть причины, они достаточно разные.

В следующем году японский автопроизводитель сосредоточится на гибридных плагинах и гибридных моделях. Они достаточно популярны, экономны и перспективны.

Mazda MX-30

Mazda MX-30 был первым электрокаром бренда. Выпущенный в 2019 году, он имел несколько ограниченный запас хода по сравнению с другими современными электромобилями. Именно это и повлияло на решение руководства компании снять электрокар с конвейера. Тем более, за последний год уровень продаж упал на 35%.

Поэтому Mazda решила переориентировать производство, сконцентрировавшись на более продвинутых технологиях, которые предоставят авто больший запас хода.

К тому же, в январе 2023 года производитель представил новую версию кроссовера с плагин-гибридной установкой MX-30 e-Skyactiv R-EV. Только на чистом электричестве запас хода этого автомобиля составляет 85 км.

Mazda CX-9

Другой кроссовер, который тоже не увидит свет в 2024 году – это трехрядный семейный Mazda CX-9. Он оснащен 2,5-литровым турбированным бензиновым двигателем. Благодаря своей полноразмерности и мощности, Mazda CX-9 был очень популярен на некоторых рынках, в частности, в США.

Его заменят на новейший гибридный Mazda CX-90, вышедший только в начале года. Он роскошнее, высокотехнологичнее и еще мощнее.

Также, по данным AutoBlog, в 2023 году прекращается производство таких популярных во всем мире авто как Ford Edge и Escape, Kia Rio, Chevrolet Camaro, спорткар McLaren 720S, доступный Nissan Maxima. На смену им придут более новые модели, которые обновят модельный ряд мирового авторынка.

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