Mazda припинить виробництво 2 популярних моделей: названо причину

Вони є досить популярними та дуже економними

Наступного року автосвіт більше не побачить оновлень деяких найвідоміших моделей світу. До прикладу, у листопаді у світ вийшла остання в історії Audi TT. Тепер, схоже, черга дійшла і до Mazda.

Наступного року припиняться виробництво і складання на заводах таких відомих та популярних моделей японського бренду як MX-30 та CX-9. І на це є причини, вони досить різні.

Наступного року японський автовиробник зосередиться на плагін-гібридах та гібридних моделях. Вони є досить популярними, економними та перспективними.

Mazda MX-30

Mazda MX-30 був першим електрокаром бренду. Випущений у 2019 році, він мав дещо обмежений запас ходу, порівняно з іншими сучасними електромобілями. Саме це і повпливало на рішення керівництва компанії зняти електрокар з конвеєра. Тим паче за останній рік рівень продажу впав на 35%. Тому Mazda вирішила переорієнтувати виробництво, сконцентрувавшись на просунутіших технологіях, що нададуть авто більший запас ходу.

До того ж у січні 2023 року виробник представив нову версію кросовера з плагін-гібридною установкою MX-30 e-Skyactiv R-EV. Лише на чистій електриці запас ходу цього автомобіля складає 85 км.

Mazda CX-9

Інший кросовер, який теж не побачить світ у 2024 році — це трирядний сімейний Mazda CX-9. Він оснащений 2,5-літровим турбованим бензиновим двигуном. Завдяки своїй повнорозмірності та потужності Mazda CX-9 був дуже популярним на деяких ринках, зокрема, у США.

Його замінять на новітній гібридний Mazda CX-90, який вийшов лише на початку року. Він розкішніший, високотехнологічний та ще потужніший.

Також, за даними AutoBlog, у 2023 році припиняється виробництво таких популярних у всьому світі авто як Ford Edge та Escape, Kia Rio, Chevrolet Camaro, спорткара McLaren 720S, доступного Nissan Maxima. На заміну їм прийдуть новіші моделі, які оновлять модельний ряд світового авторинку.

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