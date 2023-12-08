Найкращі моделі авто у сучасній лінійці Subaru: названо ТОП-3

Ці авто перевірені часом

Subaru є відомим автомобільним гігантом, який відомий своїми надзвичайно якісними, потужними та надійними машинами. Протягом десятиліть бренд стає все успішнішим та успішнішим, продовжуючи розширювати лінійки своїх автомобілів.

Серед них є такі, які перевірені часом та досвідом. Проте майже щороку, переживаючи рестайлінг, вони стають ще більш технологічно просунутішими, комфортнішими та економнішими. "Телеграф" зібрав 3 кращі моделі японського бренду, які з року в рік отримують лише хороші відгуки від власників.

Subaru Outback

Subaru Outback належить до категорії кросоверів, з великим дорожнім просвітом, колесами та надійною трансмісією. Це робить його надзвичайно корисним для подолання бездоріжжя.

Зазвичай цей автомобіль оснащений чотири- або шестициліндровими бензиновими двигунами потужністю від 175 до 260 кінських сил залежно від версії та року випуску. Зараз також випускають гібридні версії.

Subaru Forester

Forester належить до класу кросоверів, але має компактніші розміри, порівняно з Outback. Це дозволяє автомобілю бути більш маневреним та зручним для водіння в межах міста.

Subaru Forester відомий своєю високою надійністю та потужними характеристиками. Він побудований на основі глобальної платформи Subaru, яка забезпечує стійкість, зручність та високий рівень безпеки. А система повного приводу Symmetrical All-Wheel Drive покращує керованість та оптимально розподіляє потужність між всіма колесами.

Власники Subaru Forester зазначають, що ця модель є однією з найкращих з усіх лінійок бренду. Автомобіль не боїться жодних дорожніх та погодних умов, а також не потребує багато коштів на обслуговування.

Subaru Legacy

Subaru Legacy — дуже популярний седан з класичним та доволі елегантним дизайном. Випускається він з різними бензиновими двигунами і системою повного приводу для стабільності та кращої керованості на дорозі.

Зручний та комфортний салон, розширені опції безпеки та технології — це те, чим може похвалитися сучасний японський автомобіль.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Mazda припинить виробництво 2 популярних моделей. Це стане серйозним розчаруванням для поціновувачів бренду.