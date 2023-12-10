Як зрозуміти, що ви спалили зчеплення авто: топ ознак

Українцям дали поради, як зрозуміти, що зчеплення в поганому стані

Зчеплення є надважливою частиною трансмісії автомобіля. Вона забезпечує не лише комфорт, але й безпеку для водія та його пасажирів під час руху.

Тому рекомендується регулярно проходити ТО, щоб підтримувати безпеку пересування. Особливу увагу потрібно звертати на зчеплення авто, адже цей елемент, який щодня витримує великі навантаження, дуже важливий.

Зчеплення може зламатись і зноситись і між плановими поїздками в автосервіс. Тому важливо знати про ознаки його зношування і замінювати елементи, щоб не виникли серйозні проблеми при русі авто. Ось основні з них.

Сторонні звуки

Якщо ви витискаєте зчеплення і чуєте неприємні звуки, це може свідчити про те, що витискний підшипник зносився. Якщо проблема не в цьому, то, ймовірно, зіпсувалася пружина. На це вказує ляскаючий звук при натисканні педалі.

Якщо при натисканні педалі та ввімкненні передачі ви чуєте звуки хрусту, це може означати неправильне встановлення диска зчеплення або неправильно відрегульований трос.

Ковзає зчеплення

Якщо ви рухаєтесь на високій передачі і намагаєтесь утримати відповідну кількість оборотів, а зчеплення ковзає, можливо, зносились фрикційні накладки на диску зчеплення. Якщо ви помітили такий "симптом", скоріше звертайтесь в автомайстерню. Ігнорування цього признака загрожує несправностями в усій КПП.

Авто починає рух ривками

Дуже часто, якщо ви плавно витискаєте педаль, а автомобіль все одно починає рух поривчасто, це свідчить про несправності механізму зчеплення або його приводу. У такому випадку потрібно якнайшвидше звернутись в автомайстерню.

Затискається педаль зчеплення

Якщо педаль зчеплення при витисканні самостійно не повертається у верхнє положення, хоча авто може рухатись, це вказує на серйозні проблеми. Ймовірно, це несправності робочого або головного циліндра, або ж в контур зчеплення потрапило повітря. Інколи така проблема виникає також через знос ущільнювача в поршні.

Буває також, що автомобіль не може рухатись, хоча педаль у нижньому положенні, а передачі нормально перемикаються. Це свідчить про те, що потрібно замінювати весь механізм зчеплення.

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