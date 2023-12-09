Визначено топ-3 кращих японських кросоверів в Україні до $10 тисяч

Ці авто здатні на екстремально високі пробіги без поломок

Кожен власник автомобіля віддає перевагу надійним та якісним транспортним засобам. Японські автобренди завжди славилися високими стандартами виготовлення.

Разом з тим, багато із з них перебувають у доступному ціновому діапазоні. Сьогодні ми розкажемо про топ-3 японських кросоверів, які можна купити на вторинному ринку України за ціною до $10 тисяч.

Nissan Qashqai 2008

Новаторський та стильний, Nissan Qashqai 2008 року заслужив популярність не лише своїм зовнішнім виглядом, а й технічною складовою. Кузов цього кросовера має ергономічні лінії, які підкреслюють його динамічний характер.

Однак, що ще важливіше — двигун. Qashqai оснащений надійними бензиновими агрегатами, зокрема 1.6L та 2.0L, відомі своєю ефективністю та довговічністю.

Mitsubishi Pajero Wagon 2005 року випуску

Якщо ви шукаєте витонченість та позашляхові характеристики, Mitsubishi Pajero Wagon 2005 року буде кращим вибором. Зовнішній вигляд Pajero впізнаваний через масивність та вишуканість.

Двигун цього позашляховика дуже потужний: 3.2L дизель володіє не тільки потужністю, але й економічністю. Відмінний вибір для шанувальників пригод та надійності.

Suzuki Grand Vitara 2012

Завершить наш топ Suzuki Grand Vitara 2012 року. Цей кросовер поєднує в собі стиль та комфорт.

Компактний кузов Grand Vitara ідеально підходить для міського життя, але при цьому не втрачає своєї міцності на бездоріжжі. Двигун об’ємом у 2.4 літра забезпечить автомобілю достатню потужність, а його надійність відома серед власників Suzuki.

Усі ці автомобілі можна придбати в Україні за ціною до 10 тисяч доларів. Ціна залежить від стану авто та кількість пройдених кілометрів.

Раніше "Телеграф" розповідав про найкращі моделі авто у сучасній лінійці Subaru. Всі вони перевірені часом та досвідом.