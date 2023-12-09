Определены топ-3 лучших японских кроссоверов в Украине до $10 тысяч

Эти авто способны на экстремально высокие пробеги без поломок.

Каждый владелец автомобиля предпочитает надежные и качественные транспортные средства. Японские автобренды всегда славились высокими стандартами производства.

Вместе с тем многие из них находятся в доступном ценовом диапазоне. Сегодня мы расскажем о топ-3 японских кроссоверах, которые можно купить на вторичном рынке Украины по цене до $10 тысяч.

Nissan Qashqai 2008

Новаторский и стильный Nissan Qashqai в 2008 году заслужил популярность не только своим внешним видом, но и технической составляющей. Кузов этого кроссовера имеет эргономические линии, подчеркивающие его динамический характер.

Однако, что еще важнее – двигатель. Qashqai оснащен надежными бензиновыми агрегатами, в том числе 1.6L и 2.0L, которые известны своей эффективностью и долговечностью.

Mitsubishi Pajero Wagon 2005 года выпуска

Если вы ищете утонченность и внедорожные характеристики, Mitsubishi Pajero Wagon 2005 будет лучшим выбором. Внешний вид Pajero узнаваем из-за массивности и изысканности.

Двигатель этого внедорожника очень мощный: 3.2L дизель обладает не только мощностью, но и экономичностью. Отличный выбор для любителей приключений и надежности.

Suzuki Grand Vitara 2012

Завершит наш топ Suzuki Grand Vitara в 2012 году. Этот кроссовер сочетает в себе стиль и комфорт.

Компактный кузов Grand Vitara идеально подходит для городской жизни, но при этом не теряет своей мощности на бездорожье. Двигатель объемом 2.4 литра обеспечит автомобилю достаточную мощность, а его надежность известна среди владельцев Suzuki.

Все эти автомобили можно купить в Украине по цене до 10 тысяч долларов. Цена зависит от состояния авто и количества пройденых километров.

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