5 дуже популярних авто, які не можна купувати нізащо: автоблогер назвав моделі

Блогер рекомендує обходити ці авто десятою дорогою

На вторинному ринку США та Європи є дуже популярні автомобілі, які ще й пропонують за привабливою ціною. Проте деякі з них потрібно обходити десятою дорогою.

Цих кілька видів авто автоблогер Сергій Цибульський вважає найгіршими. Про це він розповів у своєму відео у TikTok.

Які авто не варто купувати

Чоловік вважає, що з США не варто купувати такі авто як Nissan Rogue, Ford Fusion, Volkswagen Jetta, Volkswagen Passat і Ford Flex. Перші 4 з них дуже популярні в Україні, тому їх можна купити тут набагато дешевше, ніж при доставці зі США. А останній варіант — Ford Flex — автору відео просто не подобається ззовні.

Європейські машини, на його думку, дуже часто обладнують двигунами малих об’ємів — 1,2, 1,3, 1,4 літра. Вони не витримують понад 300 тисяч пробігу, тому їх краще не купувати. Авто з 1,5-літровим двигуном і більшими дуже важко знайти. Йдеться про Volkswagen та Renault, у яких встановлені малоємні турбодвигуни з сучасними євронормами. Натомість радить обирати Jetta з 2.5-літровим мотором та подібні.

Також автоексперт не рекомендує обирати в Європі вживаний Audi з 2-літровим двигуном, які мають великі пробіги. Він вважає його ненадійним.

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