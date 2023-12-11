Как правильно мыть машину зимой: топ самых распространенных ошибок

Как правильно мыть машину зимой и при минусовых температурах

Зимой, когда дороги покрыты снегом и льдом, правильная и тщательная мойка автомобиля становится особенно важной. Однако не все водители понимают, сколь важно учитывать специфику этого сезона при уходе за своим транспортным средством.

В этой статье мы рассмотрим топ самых распространенных ошибок, которые водители совершают, имея дело с мойкой автомобиля зимой. Рекомендации по правильному уходу за вашим авто во время холодного сезона предоставляет украинский автоблогер на канале 100КПД.

Как правильно мыть машину зимой?

Бытует расхожее мнение, что в мороз лучше машину не мыть. В этом есть как преимущества, так и недостатки. Однако если вы все-таки решили мыть авто на морозе, сначала обмойте его водой под давлением.

Если на улице очень холодно, ТС можно помыть теплой водой от грязи. Главное – сбить большие куски грязи, которая собирается под крыльями авто.

Самый важный момент – омывать машину ото льда аккуратно и внимательно, ведь под давлением воды его кусок может отскочить и повредить кузов авто.

Далее переходим к процессу нанесения пены. Здесь нет ничего особенного – наносите пену как обычно. Она разъест грязь, и ее будет легче смыть. Не держите авто в пене более 1-2 минут, чтобы она не примерзла.

Если на улице от -5 до -10 градусов Цельсия, смывать пену нужно теплой водой. При условии, что температура воздуха выше -5, можно производить смывание холодной. Смываем сверху вниз, не наоборот.

В конце автомобиля нужно вытереть, обдуть. В таком случае лакокрасочное покрытие машины не пострадает.

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