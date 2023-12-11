Як правильно мити машину взимку: топ найпоширеніших помилок

Як правильно мити машину взимку та при мінусових температурах

Взимку, коли дороги вкриті снігом і льодом, правильна та ретельна мийка автомобіля стає особливо важливою. Однак не всі водії розуміють, наскільки важливо враховувати специфіку цього сезону при догляді за своїм транспортним засобом.

У цій статті ми розглянемо топ найпоширеніших помилок, які водії роблять, маючи справу із миттям автомобіля взимку. Рекомендації щодо правильного догляду за вашим авто під час холодного сезону надає український автоблогер на каналі 100КПД.

Як правильно мити машину взимку?

Побутує поширена думка, що в мороз краще машину не мити. У цьому є як переваги, так і недоліки. Проте, якщо ви все-таки вирішили мити авто на морозі, спочатку обмийте його водою під тиском.

Якщо на вулиці дуже холодно, ТЗ можна помити від бруду теплою водою. Головне — збити великі шматки бруду, який збирається під крилами авто.

Найважливіший момент — обмивати машину від льоду акуратно та уважно, адже під тиском води його шматок може відскочити і пошкодити кузов авто.

Далі переходимо до процесу нанесення піни. Тут немає нічого особливого — наносьте піну як зазвичай. Вона роз’їсть бруд, і його буде легше змити. Не тримайте авто в піні понад 1-2 хвилини, щоб вона не примерзла.

Якщо на вулиці від -5 до -10 градусів за Цельсієм, змивати піну потрібно теплою водою. При умові, що температура повітря вища за -5, можна проводити змиття холодною. Змиваємо зверху вниз, не навпаки.

Вкінці автомобіль потрібно витерти, обдути. У такому випадку лакофарбове покриття машини не постраждає.

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