Ці помилки коштують дорого: топ-6 способів швидко вбити коробку автомат

Водіям пояснили прості правила, якими не можна нехтувати, якщо ви маєте машину на "автоматі".

Багато людей останнім часом обирають автомобілі з автоматичною коробкою передач. Таким авто легше керувати, бо не потрібно відволікатись на зчеплення та перемикання передач.

А водії з великим досвідом кажуть, що, навпаки, ніколи б не купили машину з АКПП — вони швидко ламаються і зношуються, а ремонт їх дуже дорогий. І в цьому є краплина правди.

Автомат дійсно вимагає уважнішого та дбайливішого ставлення. Проте якщо ви не припускатиметесь помилок, про які йтиметься далі, АКПП прослужить вам дуже довго.

Користуйтесь стоянковим гальмом

Якщо ви паркуєте автомобіль на крутому схилі, краще користуватися ручним гальмом, адже з режиму Р потім дуже важко перевести. Паркувальний механізм дуже навантажується, у зв’язку з чим може виникнути несправність у блокуванні вала.

Також відмова від користування ручником загрожує виникненням проблем з електричною системою автомобіля — дуже часто перестає працювати стартер або задні ліхтарі.

І навіть якщо при паркуванні немає сильного нахилу, експерти радять користуватись ручним гальмом у будь-якому випадку. Часто режиму Р буває недостатньо, щоб зафіксувати колеса надійно. З плином часу механізм зношується і ламається.

Відмова від прогрівання двигуна

Будь-яке авто потрібно прогрівати у холодну пору року. І йдеться не лише про двигун, але й про коробку передач, особливо автоматичну. Вона дуже погано реагує на навантаження у холодному стані. Краще почекати, поки рідина у трансмісії нагріється хоча б до 50 градусів, тоді аж можна починати рухатись.

Як прогріти коробку автомат? Для цього потрібно почергово увімкнути 2 режими — спочатку D, а потім R. Коли АКПП прогріється, можна їхати.

Не забувайте замінювати трансмісійну рідину

Часто водії автомобілів забувають змінювати ATF-рідину, спеціальне мастило для автоматичних трансмісій. Воно виконує ту ж саму функцію, що і звичайне мастило для авто з ручною КПП, — захищає коробку, двигун та різні їхні елементи.

Оновлювати трансмісійну оливу потрібно через кожні 40-60 тисяч кілометрів пробігу. А якщо авто вже має солідні цифри на одометрі, ще частіше.

Одночасне натискання двох педалей

Під час старту не можна вдавлювати обидві педалі одночасно. У цьому випадку трансмісійна олива перегрівається і псується. Елементи коробки зношуються і вона відмовить через кілька десятків тисяч км пробігу.

Пробуксовування

Якщо ви загрузнули в снігу, то пам’ятайте, що буксування дуже шкодить вашому автомобілю. На механіці ще часто користуються методом розгойдування автомобіля вперед-назад. Але для авто з АКПП — це вірний шлях до СТО. Рідина перегрівається і коробка ламається. Краще спробувати підкласти під колеса гілки дерев, посипати солі, піску, або скористатись салонними килимками.

Не переходьте на режим паркінгу при кожній зупинці

Часте перемикання на режим паркування призводить до того, що фрикціони та інші елементи коробки виходять з ладу. Користуйтесь цим режимом лише під час тривалої зупинки. Також про 5 популярних помилок при водінні на автоматі доступно розповідається у цьому відео:

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