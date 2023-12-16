Як прибрати з салону авто пісок, який збирався роками - знадобляться всього 2 пристрої (відео)

Це просто геніально!

Кожен автовласник хоче, щоб його машина виглядала ідеально як зовні, так і всередині. Але для цього часто потрібно прикласти багато зусиль. Наприклад, салон легко почистити, пропилососивши сидіння, натерши панелі, помивши килимки на автомийці тощо.

Проте під ними часто збирається дуже багато бруду. Пісок та пил накопичуються там роками, адже їх дуже важко звідти витрясти.

На щастя, умільці придумали багато лайфхаків, які знадобляться кожному автомобілісту. Щоб почистити дно салону авто від пилу та піску, знадобляться всього 2 пристрої. Це шліфувальна машинка, яка використовується під час ремонту приміщень, і звичайний пилосос.

Як використовувати шліфувальну машинку і пилосос при прибиранні авто

За допомогою цих пристроїв прибрати пісок з днища авто можна буквально за кілька хвилин. Зробити це дуже просто: вмикаємо шліфувальну машинку і кладемо її по центру. Машинка створює вібрації, підіймаючи пісок уверх. Під час цього вмикаємо пилосос і затягуємо в нього усі дрібні часточки.

Звісно, шліфувальна машинка — це пристрій, який є вдома далеко не у кожного. Проте зараз це не рідкість — можна попросити позичити його у знайомих або взяти на прокат.

Вібрації з машинки підіймають у повітря пісок та пил, які вбивалися туди протягом багатьох років. Для ефективного всмоктування цих дрібних часточок краще використовувати порохотяг великої потужності. Після цих маніпуляцій ваш автомобіль буде виглядати майже як з конвеєра. Детально цей процес показано на відео.

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