Надійні та дешеві: топ-3 бюджетних авто до 4 тисяч доларів

Це надійні та прості машини, які можуть прослужити багато років.

Новенькі та сучасні седани, кросовери та позашляховики, звісно, прослужать вам багато років і будуть радувати під час кожної їзди, проте за них потрібно викласти чималу суму коштів. Часто буває, що людині потрібне звичайне, бюджетне, але надійне авто на кожен день. Воно відмінно підходить для того, щоб рухатися містом як таксі, чи їздити в село тощо.

На щастя, на українському авторинку представлені доступні та непримхливі автомобілі для повсякденного використання. Вони відносно якісні, економічні та не потребують великих капіталовкладень. "Телеграф" зібрав моделі авто, які продаються в Україні за ціною до 4 тисяч доларів.

Renault Clio

Renault Clio — це одна з найпопулярніших моделей у бюджетному сегменті. Вона привертає увагу не лише більш-менш стильним дизайном, комфортним салоном, але й економічністю. Витрата палива складає 5-6 літрів на 100 км.

Власники цього авто оцінюють його у 4,4 з 5 балів (відмінно). Купивши це авто за близько 4 тисяч доларів, ви не витратите багато грошей на його обслуговування. Звісно, несправностей не уникнути, особливо при великих пробігах. Але усі вони швидко усуваються, а запчастин не бракує. З недоліків власники зазначають недостатню шумоізоляцію та об’єм багажника.

Mitsubishi Lancer

Mitsubishi Lancer – це автомобіль, який завоював популярність завдяки бюджетності та здатності на екстремальні пробіги.

У своєму класі Lancer вирізняється доступною ціною, економічністю та невибагливістю у питанні обслуговування та запчастин. Двигуни цього авто ламаються аж після 250-300 тисяч кілометрів (за умови бережного користування). Загальний рейтинг Lancer — 4,3 з 5 балів. З недоліків моделі власники вказують на велике споживання пального та погану шумоізоляцію. Проте це не заважає їздити ним 10 років і навіть більше.

Daewoo Gentra

Daewoo Gentra — компактний автомобіль, який виробляв південнокорейський виробник. З Gentra практично не виникають проблеми з експлуатацією, салон тут доволі комфортний, лише шумоізоляція на низькому рівні. Загальна оцінка авто за відгуками власників — 4,2 з 5 балів.

Водії стверджують, що з ремонтом цього авто та розхідними матеріалами проблем не виникає, обслуговування не дороге, кузов не іржавіє, а двигун є надійним.

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