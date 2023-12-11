На усі випадки життя: топ-10 авто на повному приводі

У цьому переліку можна знайти машину на будь-який бюджет

У деяких випадках без машин, які витримують дуже суворі умови експлуатації, просто не обійтися. На щастя, на українському авторинку є багато моделей з повним приводом на будь-який бюджет.

Український автоблогер Діма Турок наводить перелік машин з повним приводом, які зарекомендували себе краще за всіх. Автор звертає увагу на вартість експлуатації, відгуки власників, показники безпеки, а також те, як саме тут реалізовано повний привід. Відео опубліковане на його каналі у YouTube.

Kia Sorento 1 та 2 покоління

Цей кросовер має повний привід в усіх поколіннях, крім останнього. Це чудовий автомобіль, який сподобається усім поціновувачам далеких поїздок, він може підкорити не лише сніг і лід, але і болотисту розмиту дорогу.

Виглядає кросовер презентабельно, салон — просторий та зручний, є багато сучасних функцій. Потужність двигунів варіюється від 180 до 200 кінських сил, залежно від комплектації.

Honda CR-V

Автор відео рекомендує обирати Honda CR-V будь-якого покоління. Дивним чином позашляхові якості цього автомобіля з року в рік ставали все кращими і кращими.

Під капотом у позашляховика двигуни потужністю від 150 до 215 к.с. Є дизельні, бензинові і навіть гібридні варіанти. Перший з них автор не рекомендує обирати, проте не пояснює, чому.

Моделі, випущені для американського ринку, мають найнадійніший повний привід. Він отримав схвальні оцінки експертів та поціновувачів цього кросовера.

Land Rover Discovery

Land Rover Discovery 2006-2016 року — вибір для тих, хто шукає люксовий автомобіль, але не боїться забруднитися. У 2017 році машина отримала рестайлінг, який суттєвої користі не приніс, лише знизив позашляхові властивості. Тому краще обирати попередні покоління.

Незважаючи на свій вік, Land Rover Discovery і зараз виглядає дуже стильно. Автомобіль має широку лінійку бензинових та дизельних двигунів з високим крутним моментом (від 440 Нм).

Subaru Outback

Якщо ви не можете вирішити, чи вам потрібен універсал, чи кросовер, то Subaru Outback буде найкращим вибором. Поряд із функціональним дизайном та комфортним салоном, автомобіль має чудові позашляхові властивості.

А у 2019 році повний привід тут став стандартною опцією. До того ж машина отримала спеціальний режим для бездоріжжя, з яким проходити складні дорожні умови стало ще легше.

Subaru Outback оснащений бензиновими та дизельними двигунами різних потужностей. Обидва витрачають багато палива, але мають великий запас ресурсу для екстремально високих пробігів.

Ford Escape

Ford Escape автор ролика вважає одним з найкращих автомобілів у своєму сегменті. Це не просто міський паркетник, а дуже компактний кросовер з повним приводом.

У 2018 році тут з’явився повний привід, який може втерти носа більшості позашляховиків на ринку. Залежно від комплектації, автомобіль може бути обладнаний бензиновими чи дизельними агрегатами потужністю від 170 до 240 "коней".

У десятку кращих також увійшли Lexus GS, Volkswagen Touareg, Toyota RAV4, Toyota Land Cruiser 200, а також Jeep. Усі вони заслуговують вашої уваги.

Раніше "Телеграф" розповідав про дуже популярні моделі авто, які нізащо не можна купувати. Блогер рекомендує обходити ці авто десятою дорогою.