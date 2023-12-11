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На все случаи жизни: топ-10 авто на полном приводе

Автор
Ирина Мазуренко Ирина Мазуренко
Дата публикации
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Автор
Полноприводные авто Новость обновлена 11 декабря 2023, 10:46
Полноприводные авто. Фото infocar.ua

В этом списке можно найти машину на любой бюджет

В некоторых случаях без машин, выдерживающих очень строгие условия эксплуатации, просто не обойтись. К счастью, на украинском авторынке есть много моделей с полным поводом на любой бюджет.

Украинский автоблогер Дима Турок приводит список машин с полным приводом, которые зарекомендовали себя лучше всех. Автор обращает внимание на стоимость эксплуатации, отзывы владельцев, показатели безопасности, а также то, как именно здесь реализован полный привод. Видео опубликовано на его канале в YouTube.

Kia Sorento 1 и 2 поколения

Kia Sorento

Этот кроссовер имеет полный привод во всех поколениях, кроме последнего. Это отличный автомобиль, который понравится всем ценителям дальних поездок, он может покорить не только снег и лед, но и размытую болотистую дорогу.

Выглядит кроссовер презентабельно, салон – просторный и удобный, есть много современных функций. Мощность двигателей варьируется от 180 до 200 лошадиных сил в зависимости от комплектации.

Honda CR-V

Автор видео рекомендует выбирать Honda CR-V любого поколения. Удивительным образом внедорожные качества этого автомобиля из года в год становились все лучше и лучше.

Под капотом у внедорожника двигатели мощностью от 150 до 215 л.с. Имеются дизельные, бензиновые и даже гибридные варианты. Первый из них автор не рекомендует выбирать, однако не объясняет, почему.

Модели, выпущенные для американского рынка, обладают самым надежным полным приводом. Он получил одобрительные оценки экспертов и ценителей этого кроссовера.

Land Rover Discovery

Land Rover Discovery

Land Rover Discovery 2006-2016 года – выбор для тех, кто ищет люксовый автомобиль, но не боится испачкаться. В 2017 году машина получила рестайлинг, который существенной пользы не принес, лишь снизил внедорожные свойства. Поэтому лучше выбирать предыдущие поколения.

Несмотря на свой возраст, Land Rover Discovery и сейчас смотрится очень стильно. Автомобиль имеет широкую линейку бензиновых и дизельных двигателей с высоким крутящим моментом (440 Нм).

Subaru Outback

Subaru Outback

Если вы не можете решить, нужен ли вам универсал, или кроссовер, то Subaru Outback будет лучшим выбором. Наряду с функциональным дизайном и комфортным салоном, автомобиль обладает отличными внедорожными свойствами.

А в 2019 году полный привод здесь стал стандартной опцией. К тому же, машина получила специальный режим для бездорожья, с которым проходить сложные дорожные условия стало еще легче.

Subaru Outback оснащен бензиновыми и дизельными двигателями разных мощностей. Оба тратят много топлива, но имеют большой запас ресурса для экстремально высоких пробегов.

Ford Escape

Ford Escape

Ford Escape автор ролика считает одним из самых лучших автомобилей в своем сегменте. Это не просто городской паркетник, а очень компактный кроссовер с полным приводом.

В 2018 году здесь появился полный привод, который может утереть нос большинству внедорожников на рынке. В зависимости от комплектации автомобиль может быть оборудован бензиновыми или дизельными агрегатами мощностью от 170 до 240 "лошадей".

В десятку лучших вошли Lexus GS, Volkswagen Touareg, Toyota RAV4, Toyota Land Cruiser 200, а также Jeep. Все они заслуживают вашего внимания.

Ранее "Телеграф" рассказывал о очень популярных моделях авто, которые ни за что нельзя покупать. Блогер рекомендует обходить эти авто десятой дорогой.

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#Volkswagen #Toyota #Авто #Позашляховик #Кросовер