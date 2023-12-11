На все случаи жизни: топ-10 авто на полном приводе

В этом списке можно найти машину на любой бюджет

В некоторых случаях без машин, выдерживающих очень строгие условия эксплуатации, просто не обойтись. К счастью, на украинском авторынке есть много моделей с полным поводом на любой бюджет.

Украинский автоблогер Дима Турок приводит список машин с полным приводом, которые зарекомендовали себя лучше всех. Автор обращает внимание на стоимость эксплуатации, отзывы владельцев, показатели безопасности, а также то, как именно здесь реализован полный привод. Видео опубликовано на его канале в YouTube.

Kia Sorento 1 и 2 поколения

Этот кроссовер имеет полный привод во всех поколениях, кроме последнего. Это отличный автомобиль, который понравится всем ценителям дальних поездок, он может покорить не только снег и лед, но и размытую болотистую дорогу.

Выглядит кроссовер презентабельно, салон – просторный и удобный, есть много современных функций. Мощность двигателей варьируется от 180 до 200 лошадиных сил в зависимости от комплектации.

Honda CR-V

Автор видео рекомендует выбирать Honda CR-V любого поколения. Удивительным образом внедорожные качества этого автомобиля из года в год становились все лучше и лучше.

Под капотом у внедорожника двигатели мощностью от 150 до 215 л.с. Имеются дизельные, бензиновые и даже гибридные варианты. Первый из них автор не рекомендует выбирать, однако не объясняет, почему.

Модели, выпущенные для американского рынка, обладают самым надежным полным приводом. Он получил одобрительные оценки экспертов и ценителей этого кроссовера.

Land Rover Discovery

Land Rover Discovery 2006-2016 года – выбор для тех, кто ищет люксовый автомобиль, но не боится испачкаться. В 2017 году машина получила рестайлинг, который существенной пользы не принес, лишь снизил внедорожные свойства. Поэтому лучше выбирать предыдущие поколения.

Несмотря на свой возраст, Land Rover Discovery и сейчас смотрится очень стильно. Автомобиль имеет широкую линейку бензиновых и дизельных двигателей с высоким крутящим моментом (440 Нм).

Subaru Outback

Если вы не можете решить, нужен ли вам универсал, или кроссовер, то Subaru Outback будет лучшим выбором. Наряду с функциональным дизайном и комфортным салоном, автомобиль обладает отличными внедорожными свойствами.

А в 2019 году полный привод здесь стал стандартной опцией. К тому же, машина получила специальный режим для бездорожья, с которым проходить сложные дорожные условия стало еще легче.

Subaru Outback оснащен бензиновыми и дизельными двигателями разных мощностей. Оба тратят много топлива, но имеют большой запас ресурса для экстремально высоких пробегов.

Ford Escape

Ford Escape автор ролика считает одним из самых лучших автомобилей в своем сегменте. Это не просто городской паркетник, а очень компактный кроссовер с полным приводом.

В 2018 году здесь появился полный привод, который может утереть нос большинству внедорожников на рынке. В зависимости от комплектации автомобиль может быть оборудован бензиновыми или дизельными агрегатами мощностью от 170 до 240 "лошадей".

В десятку лучших вошли Lexus GS, Volkswagen Touareg, Toyota RAV4, Toyota Land Cruiser 200, а также Jeep. Все они заслуживают вашего внимания.

Ранее "Телеграф" рассказывал о очень популярных моделях авто, которые ни за что нельзя покупать. Блогер рекомендует обходить эти авто десятой дорогой.