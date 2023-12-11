Надежные и дешевые: топ-3 бюджетных авто до 4 тысяч долларов

Это надежные и простые машины, которые могут прослужить многие годы.

Новенькие и современные седаны, кроссоверы и внедорожники, конечно, прослужат вам много лет и будут радовать во время каждой езды, но за них нужно выложить большую сумму денег. Часто бывает, что человеку нужен обычный, бюджетный, но надежный автомобиль на каждый день. Он отлично подходит для того, чтобы двигаться по городу как такси, или ездить в деревню и т.д.

К счастью, на украинском авторынке представлены доступные автомобили для повседневного использования. Они относительно качественные, экономические и не требуют больших капиталовложений. "Телеграф" собрал модели авто, которые продаются в Украине по цене до 4 тысяч долларов.

Renault Clio

Renault Clio – это одна из самых популярных моделей в бюджетном сегменте. Она привлекает внимание не только более или менее стильным дизайном, комфортным салоном, но и экономичностью. Расход топлива составляет 5-6 литров на 100 км.

Владельцы этого авто оценивают его в 4,4 из 5 баллов (отлично). Купив этот автомобиль за около 4 тысяч долларов, вы не потратите много денег на его обслуживание. Конечно, неисправностей не избежать, особенно при больших пробегах. Но все они быстро устраняются, а запчастей хватает. Из недостатков владельцы отмечают недостаточную шумоизоляцию и объем багажника.

Mitsubishi Lancer

Mitsubishi Lancer – это автомобиль, завоевавший популярность благодаря бюджетности и способности на экстремальные пробеги.

В своем классе Lancer отличается доступной ценой, экономичностью и неприхотливостью в вопросе обслуживания и запчастей. Двигатели этого авто ломаются только после 250-300 тысяч километров (при условии бережного пользования). Общий рейтинг Lancer — 4,3 из 5 баллов. Из недостатков модели владельцы указывают на большое потребление горючего и плохую шумоизоляцию. Однако это не мешает ездить на нем 10 лет и даже больше.

Daewoo Gentra

Daewoo Gentra – компактный автомобиль, который производил южнокорейский производитель. С Gentra практически не возникают проблемы с эксплуатацией, салон здесь достаточно комфортен, только шумоизоляция на низком уровне. Общая оценка авто по отзывам владельцев — 4,2 из 5 баллов.

Водители утверждают, что с ремонтом этого авто и расходными материалами проблем не возникает, обслуживание не дорогое, кузов не ржавеет, а двигатель надежный.

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