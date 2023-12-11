Новий китайський електрокар з запасом ходу 620 км приїхав до Європи: комплектації та ціни

Цей електрокар може робити танковий розворот

Минуло дев’ять місяців, відколи китайський автомобільний бренд Zeekr, що належить Geely, оголосив про план розширення на європейський ринок. Нещодавно перший електрокар Zeekr 001 приїхав до Європи.

Перше постачання відбулося у центрі Zeekr у Зейсті, що у Нідерландах. На заході особисто був присутній генеральний директор європейського відділення бренду Спірос Фотінос. Він сказав, що пишається досягненнями автовиробника.

Попередній продаж електрокарів у формфакторі середньорозмірних позашляховиків Zeekr 001 і Zeekr X стартував у червні. Оголошені ціни складали 60 та 45 тисяч євро відповідно. Перший Zeekr 001 зійшов з конвеєра на початку серпня, а вже в кінці місяця попрямував до Старого світу. До речі, в Україні бренд представлено моделлю Zeekr 009. Її запас ходу — понад 800 км.

У Zeekr розраховують до 2024 року розширити свою присутність з чотирьох до восьми країн Європи. Наразі бренд має магазини в Нідерландах, Швеції (тут і розташована штаб-квартира автовиробника).

Що відомо про цей електрокар

У вересні Zeekr випустив ще потужнішу версію свого електропозашляховика — 001 FR. Вона може розвивати 1247 кінських сил і розганяється до сотні всього за 2 секунди. Таким чином Zeekr побив рекорд швидкості багатьох суперкарів. Ходять чутки, що ця модель також приїде до Європи, але трішки пізніше.

Geely є одним із найуспішніших китайських виробників електромобілів у Європі. До складу концерну належать такі відомі та продавані бренди як Lynk&Co, Polestar і Lotus. Усі вони продаються в Європі.

Наразі позашляховик 001 існує в шести комплектаціях. Можна обрати варіант з заднім чи повним приводом та трьома варіантами батарей — на 86, 100 та 140 40 кВт-год. У Європі продаватимуться версії з запасом ходу 590 та 620 км.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у 2023 Tesla Model Y став автомобілем року. Його настільки часто купували, що видання Electrek вирішило дати відзнаку саме творінню Ілона Маска.