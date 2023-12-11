Названо кращий електрокар 2023 року за версією впливового видання

Ця модель заслуговує відзнаки через великий запас ходу та форм-фактор кросовера

Ринок електрокарів у всьому світі шалено розвивається. Практично щотижня виходять нові моделі, попередні потрапляють під оновлення, а покупців вражають все більшим і більшим запасом ходу.

У 2023 Tesla Model Y став автомобілем року. Він став настільки продаваним та отримав рекордні позначки продажу, що відоме видання Electrek, яке спеціалізується на оглядах авто з електричними силовими установками, вирішило віддати відзнаку саме творінню Ілона Маска.

Чому обрали Tesla?

Як правило, обираючи автомобіль року, видання звертають увагу на нові автомобілі. У 2023 році на ринку з’явилося багато фантастичних нових електромобілів. Але у журналі вважають, що краще вибрати автомобіль, який найкраще продавався.

Протягом року Model Y побила рекорди на багатьох ринках, досягнувши потужних результатів. А минулого року Model Y була четвертим з найбільш продаваних автомобілів у світі (з різними типами двигунів). Вона поступилась тільки Ford F-Series, Toyota Rav4 і Toyota Corolla. До того ж Tesla Model Y купили 750 тисяч разів, а Corolla — 1 млн 100 тисяч.

У виданні вважають, що Model Y так добре продається через великий запас ходу, а також новий формфактор кузова, адже тепер це не седан, а невеликий позашляховик або кросовер. До того ж він має динаміку спортивного авто, багато місця у салоні та багажнику і фантастичний вигляд.

Раніше "Телеграф" розповів, скільки двигунів знадобилося змінити в Tesla, щоб проїхати 2 мільйони кілометрів. Власник цього електромобіля здивував заявою.