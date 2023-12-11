Назван лучший электрокар 2023 года по версии влиятельного издания

Эта модель заслуживает отличия из-за большого запаса хода и форм-фактора кроссовера.

Рынок электрокаров во всем мире безумно развивается. Практически еженедельно выходят новые модели, предыдущие попадают под обновления, а покупателей поражают все большим и большим запасом хода.

В 2023 году Tesla Model Y стал автомобилем года. Он стал настолько продаваемым и получил рекордные отметки продаж, что известное издание Electrek, специализирующееся на обзорах авто с электрическими силовыми установками, решило отдать отличие именно творению Илона Маска.

Почему выбрали Tesla?

Как правило, выбирая автомобиль года, издания обращают внимание на новые автомобили. В 2023 году на рынке появилось множество фантастических новых электромобилей. Но в журнале считают, что лучше выбрать самый продаваемый автомобиль.

В течение года Model Y побила рекорды на многих рынках, достигнув мощных результатов. А в прошлом году Model Y была четвертым из самых продаваемых автомобилей в мире (с разными типами двигателей). Она уступила только Ford F-Series, Toyota Rav4 и Toyota Corolla. К тому же Tesla Model Y купили 750 тысяч раз, а Corolla – 1 млн 100 тысяч.

В издании считают, что Model Y так хорошо продается из-за большого запаса хода, а также нового формфактора кузова, ведь теперь это не седан, а небольшой внедорожник или кроссовер. К тому же он имеет динамику спортивного авто, много места в салоне и багажнике и фантастический вид.

Ранее "Телеграф" рассказал, сколько двигателей понадобилось сменить в Tesla, чтобы проехать 2 миллиона километров. Владелец электромобиля удивил заявлением.