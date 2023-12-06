Появились первые живые фотографии электрокаров Mini Cooper 2024: их уже везут в дилерские центры

В продажу электрокар поступит уже в начале следующего года

В Сеть выложили первые живые фото электрокары Mini Cooper 2024 модельного года. Новенькие автомобили заметили на трейлерах по дороге в дилерские центры.

По всей видимости, электромобили едут к дилерам в двух цветах — желто-зеленом и синем. Это хэтчбек, в очень компактном кузове, пишет Carnewschina.

Что известно о технических характеристиках нового Mini Cooper

Электромобиль выпускается совместным заводом BMW и GWM (Great Wall Motor) под названием Spotlight Automotive. Он расположен в Китае вблизи города Чжанцзягане. Обе компании владеют по половине акций совместного предприятия. Его запустили недавно – в 2020 году – и сейчас вышли на мощности в 160 тысяч электрокаров в год.

Первый электрокар Mini Cooper сложили 18 октября. Производят модель в двух вариациях, и обе – на чистом электричестве. Будет также трехдверный электромобиль и компактный кроссовер. Автомобили планируют экспортировать на международный рынок.

Mini Cooper начального уровня представлено в вариации с электродвигателем мощностью 183 лошадиные силы. Он приводится в движение аккумуляторной батареей с емкостью 40,7 кВт•ч. Это приблизительно как у Volkswagen ID.4.

Топовая версия имеет батарею уже на 54,2 кВт•ч. и электродвигатель мощностью 217 лошадиных сил. Его крутящий момент составляет 330 Нм. Автомобиль может разгоняться с нуля до сотни за 6,7 секунды. Его максимальный запас хода составляет 11 кВт. Поддерживается как обычная, так и быстрая зарядка мощностью до 95 кВт.

В салоне установлен единый проекционный дисплей диагональю в 24 дюйма, объединяющий в себе мультимедийную систему и приборную панель. Имеются также физические кнопки, расположенные под экраном. Цены пока не объявлены.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что механик с многолетним опытом рассказал, какая Toyota самая дешевая в обслуживании. Скотти Килмер говорит, что на этот автомобиль вы потратите не более 400 долларов в год.