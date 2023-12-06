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З’явились перші живі фото електрокарів Mini Cooper 2024: їх уже везуть в дилерські центри

Автор
Ірина Мазуренко Ірина Мазуренко
Дата публікації
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Автор
Mini Cooper на трейлерах Новина оновлена 06 грудня 2023, 11:44
Mini Cooper на трейлерах. Фото carnewschina

У продаж електрокар надійде уже на початку наступного року

У Мережу виклали перші живі фото електрокарі Mini Cooper 2024 модельного року. Новенькі автівки помітили на трейлерах дорогою до дилерських центрів.

Як видно на фото, електромобілі їдуть до дилерів у двох кольорах — жовто-зеленому та синьому. Це хетчбек, у дуже компактному кузові, пише Carnewschina.

Що відомо про технічні характеристики нового Mini Cooper

Mini Cooper

Електромобіль випускається спільним заводом BMW та GWM (Great Wall Motor) під назвою Spotlight Automotive. Він розташований у Китаї поблизу міста Чжанцзягане. Обидві компанії володіють по половині акцій спільного підприємства. Його запустили нещодавно — у 2020 році — і зараз вийшли на потужності у 160 тисяч електрокарів на рік.

Перший електрокар Mini Cooper склали 18 жовтня. Виробляють модель у двох варіаціях, і обидві — на чистій електриці. Буде також тридверний електромобіль і компактний кросовер. Автмомобілі планують експортувати на міжнародний ринок.

Mini Cooper початкового рівня представлено у варіації з електродвигуном потужністю 183 кінські сили. Він приводиться у рух акумуляторною батареєю з ємністю 40,7 кВт•год. Це приблизно як у Volkswagen ID.4.

Топова версія має батарею уже на 54,2 кВт•год. і електродвигун потужністю 217 кінських сил. Його крутний момент складає 330 Нм. Автомобіль може розганятися з нуля до сотні за 6,7 секунди. Його максимальний запас ходу складає 11 кВт. Підтримується як звичайна, так і швидка зарядка потужністю до 95 кВт.

У салоні встановлено єдиний проєкційний дисплей діагоналлю у 24 дюйми, який об’єднує у собі мультимедійну систему та панель приладів. Є також фізичні кнопки, які розміщені під екраном. Ціни поки не оголошені.

Раніше "Телеграф" розповідав, що механік з багаторічним досвідом розказав, яка Toyota найдешевша в обслуговуванні. Скоті Кілмер каже, що на це авто ви витратите не більше 400 доларів у рік.

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