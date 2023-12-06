З’явились перші живі фото електрокарів Mini Cooper 2024: їх уже везуть в дилерські центри

У продаж електрокар надійде уже на початку наступного року

У Мережу виклали перші живі фото електрокарі Mini Cooper 2024 модельного року. Новенькі автівки помітили на трейлерах дорогою до дилерських центрів.

Як видно на фото, електромобілі їдуть до дилерів у двох кольорах — жовто-зеленому та синьому. Це хетчбек, у дуже компактному кузові, пише Carnewschina.

Що відомо про технічні характеристики нового Mini Cooper

Електромобіль випускається спільним заводом BMW та GWM (Great Wall Motor) під назвою Spotlight Automotive. Він розташований у Китаї поблизу міста Чжанцзягане. Обидві компанії володіють по половині акцій спільного підприємства. Його запустили нещодавно — у 2020 році — і зараз вийшли на потужності у 160 тисяч електрокарів на рік.

Перший електрокар Mini Cooper склали 18 жовтня. Виробляють модель у двох варіаціях, і обидві — на чистій електриці. Буде також тридверний електромобіль і компактний кросовер. Автмомобілі планують експортувати на міжнародний ринок.

Mini Cooper початкового рівня представлено у варіації з електродвигуном потужністю 183 кінські сили. Він приводиться у рух акумуляторною батареєю з ємністю 40,7 кВт•год. Це приблизно як у Volkswagen ID.4.

Топова версія має батарею уже на 54,2 кВт•год. і електродвигун потужністю 217 кінських сил. Його крутний момент складає 330 Нм. Автомобіль може розганятися з нуля до сотні за 6,7 секунди. Його максимальний запас ходу складає 11 кВт. Підтримується як звичайна, так і швидка зарядка потужністю до 95 кВт.

У салоні встановлено єдиний проєкційний дисплей діагоналлю у 24 дюйми, який об’єднує у собі мультимедійну систему та панель приладів. Є також фізичні кнопки, які розміщені під екраном. Ціни поки не оголошені.

Раніше "Телеграф" розповідав, що механік з багаторічним досвідом розказав, яка Toyota найдешевша в обслуговуванні. Скоті Кілмер каже, що на це авто ви витратите не більше 400 доларів у рік.