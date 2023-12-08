Renault выпустит новый электрокар с запасом хода более 400 км.

Получится классный и недорогой электрокар для Европы

Несколько недель назад у Сети появились первые изображения концепта серийного автомобиля Renault 5. Теперь стало известно о получении патента на него.

На производство электрокара понадобилось три года, ведь концепт представили еще в 2021-м. И только недавно Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) опубликовала фотографии будущего электрокара. Представят его, как ожидается, в феврале 2024 года на Женевском автосалоне.

На фото видно, что значок бренда все еще большой, расположен он спереди по центру решетки, есть узнаваемый дизайн фар с тонкими светодиодами и квадратный передний бампер. В нем есть 2 выреза для дневных ходовых огней. Внизу расположен воздухозаборник.

Зарядный порт расположен на переднем крыле, как у других электрокаров Renault. На боковой двери есть обычные ручки для водителя и пассажиров, а дверная ручка для второго ряда спрятана в стойке. В салоне есть большой экран, который тянется от водителя до центра кабины.

А что известно о технической составляющей Renault 5?

Известно, что Renault 5 станет первой моделью бренда, построенной на новой платформе AmpR Small. Она также ляжет в основу электрокара Nissan Micra и других популярных машин с автоматической трансмиссией.

К сожалению, в компании не сообщают, какой будет емкость батареи в новом электрокаре. Но, учитывая, что в самом популярном электромобиле от Renault — Zoe — установлена батарея на 52 кВт-ч, ожидаемый запас хода составляет более 400 км.

Новый дизайн, который имеет 4 больших модуля, а не 12 малых, снизил вес авто на 15 кг. Он занимает меньше места, поэтому батарея может иметь больше кВт-ч.

В прошлом году в Renault заявляли о разработке батареи, которая будет иметь мощность более 100 кВт. Возможно, ее внедрят в этой генерации модели. Кстати, ее начнут собирать уже в 2024 году на заводе Renault во Франции.

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