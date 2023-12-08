Renault випустить новий електрокар з запасом ходу понад 400 км

Вийде класний і недорогий електрокар для Європи

Кілька тижнів тому у Мережі з’явилися перші зображення концепту серійного автомобіля Renault 5. Тепер стало відомо про отримання патенту на нього.

На виробництво електрокара знадобилося 3 роки, адже концепт представили ще у 2021-му. І лише нещодавно Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ) опублікувала фотографії майбутнього електрокара. Презентують його, як очікується, у лютому 2024 року на Женевському автосалоні.

На фото видно, що автомобіль має все ще помітний значок бренду, розташований спереду по центру решітки, впізнаваний дизайн фар із тонкими світлодіодами та квадратний передній бампер. У ньому є 2 вирізи для денних ходових вогнів. Унизу розміщений повітрозабірник.

Зарядний порт розташований на передньому крилі, як у інших електрокарів Renault. На бічних дверях є звичайні ручки для водія та пасажирів, а дверна ручка для другого ряду захована у стійці. У салоні є величезний екран, який тягнеться від водія до центру кабіни.

А що відомо про технічну складову Renault 5?

Відомо, що Renault 5 буде першою моделлю бренду, побудованою на новій платформі AmpR Small. Вона також ляже в основу електрокара Nissan Micra та інших популярних машин з автоматичною трансмісією.

На жаль, у компанії не повідомляють, якою буде ємність батареї у новому електрокарі. Але, зважаючи на те, що у найпопулярнішому електромобілі від Renault — Zoe — встановлена батарея на 52 кВт-год, очікуємо запас ходу понад 400 км.

Новий дизайн, який має 4 великі модулі, а не 12 малих, зменшив вагу авто на 15 кг. Він займає менше місця, тому батарея може мати більше кВт-год.

Минулого року у Renault заявляли про розробку батареї, яка матиме потужність понад 100 кВт. Можливо, її впровадять у цій генерації моделі. До речі, її почнуть складати уже у 2024 році на заводі Renault у Франції.

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