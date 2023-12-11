Новый китайский электрокар с запасом хода 620 км приехал в Европу: комплектации и цены

Этот электрокар может осуществлять танковый разворот.

Прошло девять месяцев, как принадлежащий Geely китайский автомобильный бренд Zeekr объявил о плане расширения на европейский рынок. Недавно первый электрокар Zeekr 001 приехал в Европу.

Первая поставка состоялась в центре Zeekr в Зейсте в Нидерландах. На мероприятии лично присутствовал генеральный директор европейского отделения бренда Спирос Фотинос. Он сказал, что гордится достижениями автопроизводителя.

Предварительная продажа электрокаров в формфакторе среднеразмерных внедорожников Zeekr 001 и Zeekr X стартовала в июне. Объявленные цены составляли 60 и 45 тысяч евро соответственно. Первый Zeekr 001 сошел с конвейера в начале августа, а уже в конце месяца направился в Старый свет. Кстати, в Украине бренд представлен моделью Zeekr 009. Ее запас хода – более 800 км.

В Zeekr рассчитывают к 2024 году расширить свое присутствие из четырех до восьми стран Европы. В настоящее время бренд имеет магазины в Нидерландах, Швеции (здесь и расположена штаб-квартира автопроизводителя).

Что известно об этом электрокаре

В сентябре Zeekr выпустил еще более мощную версию своего электровнедорожника – 001 FR. Она может развивать 1247 лошадиных сил и разгоняется до сотни всего за 2 секунды. Таким образом, Zeekr побил рекорд скорости многих суперкаров. Ходят слухи, что эта модель также приедет в Европу, но немного позже.

Geely является одним из самых успешных китайских производителей электромобилей в Европе. В состав концерна входят такие известные и продаваемые бренды как Lynk&Co, Polestar и Lotus. Все они представлены на рынке Европы.

В настоящее время внедорожник 001 существует в шести комплектациях. Можно выбрать вариант с задним или полным приводом и тремя вариантами батарей — на 86, 100 и 140 40 кВт-ч. В Европе будут продаваться версии с запасом хода 590 и 620 км.

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