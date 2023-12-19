"Кива не вмер, він став машиною": новий російський електрокар став посміховиськом (фото)

Користувачі соцмереж одразу ж наплодили купу жартів щодо цього електрокара

Нещодавно росіяни показали свій новий електрокар Amber. Прототип машини, нібито повністю зібраної з російських компонентів, помітили під час тестування.

Перше, що впадає в око — це максимально дивний дизайн. Проте він крадений. Просто погляньте на Fiat Multipla. Скруглили капот і подали під новим дизайном. В принципі, це не дивно — ще з часів СРСР автопром плагіатив майже все.

"Кива, це ти?"

Звісно, електрокар з таким дивним дизайном, хоч він є лише прототипом, не залишився поза увагою соцмереж. "Телеграф" проаналізував реакції користувачів Інтернету і зібрав найцікавіші з них.

Користувачі всесвітньої павутини звернули увагу на те, що автомобіль дивним чином схожий на нещодавно ліквідованого Службою безпеки України екснардепа Іллю Киву.

Також, на думку соцмереж, нове чудо російського автопрому, за красою нагадує творіння місцевих архітекторів. На фото — страшний пам'ятник Альонушці, який простояв посеред провінційного містечка "Нова Альоновка" у Воронежській області аж три дні. Потім його знесли.

У самій ж РФ, у телеграм-каналі "Автопоток", закликали потенційних покупців не боятися зовнішнього вигляду автомобіля, адже його серійний вигляд буде зовсім іншим.

Та це не зупинило соцмережі. Навіть російських користувачів, які вважають, що у них все найкраще, і машини їхнього автопрому навіть не зрівняються з Теслою Ілона Маска, розірвало.

Підписники каналу вважають таке чудо автомобілебудування "диччю" та "жахом". До цього додаються коментарі українських користувачів Інтернету, які підливають олії в вогонь.

Що відомо про цей електрокар

У країні-окупанті кажуть, що це авто буде належати до класу важких квадроциклів, з каркасно-панельною конструкцією. Створювали машину у московській "політехніці", а випускати планують у Калінінграді, на заводі "Автотор". На конвеєр такий автомобіль встане у наступному році, а згодом з'явиться також бензинова версія моделі.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, в Україні з’явилась нова марка електрокарів. Запас ходу всіх 8 представлених моделей перевищує 400 км.