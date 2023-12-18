Запас ходу понад 400 км, недорого: в Україні з’явилась нова марка електрокарів

Український ринок наповнюється новими моделями електрокарів

Ринок електрокарів зростає шаленими темпами. Як на світовий ринок, так і на український, щодня потрапляють нові моделі.

Зокрема, днями в Україні з’явилася нова автомобільна марка, яка називається Maxus. Про це повідомляється на офіційному сайті дилера.

Її назва на широкий загал поки що не відома. Та варто знати, що вона належить до найбільшого у Китаї концерну з виробництва авто SAIC. Її авто під маркою MG також досить успішно продаються у Європі, Великобританії, а також Австралії.

Асортимент електрокарів

Зайшовши на український ринок, бренд пропонує 4 зовсім різних моделі — від кросовера і до вантажівки. Найменшим із них є Maxus Euniq 6.

Maxus Euniq 6 — середньорозмірний кросовер з запасом ходу 452 км. Тут встановлено двигун потужністю у 177 "коней" та акумулятор на 70 кВт∙год. Коштує авто від 36 тисяч доларів у базовій комплектації.

Maxus Euniq 5 — це мінівен з батареєю на 70 кВт∙год та запасом ходу 437 км. Двигун має потужність в 177 кінських сил. Вартує цей мінівен 40 тисяч доларів.

Є ще величезний 7-місний або 8-місний (залежно від версії) мінівен Mifa 9. Він суттєво дорожчий — близько 70 тисяч доларів за сьогоднішнім курсом. Проте тут значно сильніший двигун — на 245 "коней", і більша батарея — на 90 кВт∙год. Хоча на запасі ходу це не відобразилось через, власне, розмір автомобіля. Він може проїхати на 1 заряді 440 км.

Також компанія Maxus вперше виводить на український ринок електропікап. T90 EV оснащений електромотором на 180 к.с. та батареєю на 88 кВт∙год. Запас його ходу обмежений на позначці 330 км.

Є також колекція комерційних авто. Це виключно електричні вантажівки e-Deliver. Постачаються вони з різними запасами ходу, довжиною кузова. Є також кілька варіантів з платформою, оснащеною спеціальними пристосуваннями для перевезення різних вантажів.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, китайці випустять конкурента Tesla Model Y. Він буде вдвічі дешевшим за американський варіант.