Китайці випустять конкурента Tesla Model Y, але вдвічі дешевше

Це справжній головний біль для Ілона Маска, особливо після нещадної критики Tesla Cybertruck

Від сьогодні у Китаї почав продаватися BYD Song L — розкішний електрокар від найпопулярнішого автовиробника з Піднебесної. Пропонують позашляховик за ціною від 26 700 доларів. Машина позиціонується як доступний варіант Tesla Model Y (цей електрокар коштує від 44 до 61 тисяч доларів).

Електрокар уже отримав понад 28 тисяч замовлень. Тому очікується, що за популярністю він перевищить творіння Ілона Маска, пишуть у Carnewschina.

Чим особливий BYD Song L: комплектації та ціни

Електрокар оснащений багатьома технологіями власного виробництва компанії BYD. Зокрема, Song L побудований на чисто електричній платформі 3.0 з системою підвіски Disus-C, активним антикрилом та інтеграцією батареї cell-to-body. Двері у нього безкаркасні, а ручки приховані.

BYD Song L матиме схожі розміри з Tesla Model Y, лише китайська версія буде на 9 см довшою. У салоні бачимо 15,6-дюймовий поворотний екран та рідкокристалічну панель приладів.

Щодо конфігурацій батареї, то будуть такі версії: 150 кВт двигун і акумулятор на 71,8 кВт·год (запас ходу 550 км), 230 кВт двигун і акумулятор на 87 кВт·год (запас ходу 662 км), а також 380 кВт двигун з акумулятором на 87 кВт·год (запас ходу 602 км). Останній варіант буде повнопривідним, інші — задньопривідні. Електрокар найкращої комплектації, оснащений двома двигунами сумарною потужністю у 510 кінських сил, розганятиметься з нуля до сотні за 4,3 секунди.

Як раніше повідомляв "Телеграф", китайський "Майбах" представлять 23 грудня. Названо перші подробиці про це авто та ціни.