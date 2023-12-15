Китайцы выпустят конкурента Tesla Model Y, но вдвое дешевле

Это настоящая головная боль для Илона Маска, особенно после беспощадной критики Tesla Cybertruck

С сегодняшнего дня в Китае начал продаваться BYD Song L – роскошный электрокар от самого популярного автопроизводителя из Поднебесной. Предлагают внедорожник по цене от 26 700 долларов. Машина позиционируется как доступный вариант Tesla Model Y (этот электрокар стоит от 44 до 61 тысячи долларов).

Электрокар уже получил более 28 тысяч заказов. Поэтому ожидается, что по популярности он превзойдет творение Илона Маска, пишут в Carnewschina.

Чем особенно BYD Song L: комплектации и цены

Электрокар оснащен многими технологиями собственного производства компании BYD. В частности, Song L построен на чисто электрической платформе 3.0 с системой подвески Disus-C, активным антикрылом и интеграцией батареи cell-to-body. Дверь у него бескаркасная, а ручки скрыты.

BYD Song L будет иметь схожие размеры с Tesla Model Y, только китайская версия будет на 9 см длиннее. В салоне видим 15,6-дюймовый поворотный экран и жидкокристаллическую приборную панель.

Что касается конфигураций батареи, то будут следующие версии: 150 кВт двигатель и аккумулятор на 71,8 кВтч (запас хода 550 км), 230 кВт двигатель и аккумулятор на 87 кВтч (запас хода 662 км), а также 380 кВт двигатель с аккумулятором на 87 кВт·ч (запас хода 602 км). Последний вариант будет полноприводным, другие – заднеприводными. Электрокар наилучшей комплектации, оснащенный двумя двигателями суммарной мощностью 510 лошадиных сил, будет разгоняться с нуля до сотни за 4,3 секунды.

Как ранее сообщал Телеграф, китайский "Майбах" представят 23 декабря. Названы первые подробности об этом авто и цены.